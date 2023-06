Il dolore dell’esistenza e la rinuncia alla vita: a Graglia tavola di riflessione al Monastero Buddhista

Martedì 27 giugno alle 20.30 presso il Monastero buddhista di Graglia Santuario si terrà una Tavola di riflessione sul tema: “Il dolore dell’esistenza e la rinuncia alla vita”.

In un mondo in crisi, la fragilità personale e sociale non risparmia nessuno. Il disagio mentale è aumentato e la vita dei giovani e degli adulti è soffocata dai problemi, dalle paure, dall’ansia e dallo stress. Contrariamente a quanto si crede, spesso il fenomeno del suicidio nasce da fattori emotivi non da un disturbo psichiatrico: si può dunque prevenire con risposte adeguate, in grado di eliminare la disperazione e riportare la speranza nel cuore di chi soffre.

Ne parleranno: Elena Maiolo, Psicologa e psicoterapeuta: collabora con enti pubblici e privati e con istituti scolastici. Da oltre vent’anni svolge la sua attività a Biella, dove ha lo studio professionale. Cesare Molinari, Preside presso istituti professionali: segue da sempre giovani appartenenti a famiglie con disagio socioeconomico e ha sviluppato progetti volti a ridurre i rischi di dispersione scolastica. Chiara Caucino, avvocato: Assessore alla Regione Piemonte, con vari incarichi tra cui infanzia, genitorialità e ruolo della famiglia nelle politiche del bambino, politiche della casa, pari opportunità. Don Lodovico De Bernardi, parroco di Salussola e Carisio: Teologo esperto di teologia morale sociale e bioetica, è capo di alcune associazioni a sostegno dei più vulnerabili e bisognosi. Lama Paljin Tulku, monaco buddhista: infaticabile promotore del dialogo interreligioso come mezzo di coesione sociale, è fondatore del monastero Mandala Samten Ling di Graglia Santuario Seguirà un dibattito con il pubblico.

L’evento è organizzato in collaborazione con il quotidiano on line newsbiella.it. Ingresso libero. Poiché i posti sono limitati è necessario prenotarsi in segreteria Tel. 371 4850044 e- mail coordinamento@mandalasamteling.org