Candelo, riapre via del Cervo. Gelone: “Come promesso il cantiere non si sovrappone con quello in partenza a Biella”

A Candelo riapre a doppio senso di marcia via del Cervo, interessata da una serie di interventi da alcuni mesi.

L'annuncio arriva dal sindaco Paolo Gelone sui propri canali social: “Come promesso il cantiere non si sovrappone con quello in partenza a Biella. Come programmato, i nostri lavori tra Candelo e Vigliano sono sospesi, così da favorire la viabilità biellese che sarà messa alla prova da lunedì dall'avvio del cantiere su una delle vie d'accesso principali a Biella. Smentiti i leoni da tastiera che in questi mesi hanno lanciato le solite polemiche da social”.

Il primo cittadino sottolinea che “se si lavora seriamente, le promesse si mantengono. E così abbiamo fatto. Dimostrando concretamente che con responsabilità Candelo guarda non solo al proprio orticello ma a tutto il territorio. Da lunedì inizia un periodo che potrà essere non semplice per la viabilità del nostro territorio. Lo affronteremo con attenzione, con serietà. E sarà opportuna anche quel pizzico di pazienza che è bene dimostrare davanti ad una convinzione che deve unirci: questi lavori riguardano la sicurezza di tutti noi. E la sicurezza è una priorità non rimandabile”.