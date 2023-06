ANMI Biella, celebrato il 70° anniversario di fondazione del gruppo: sfilata e Santa Messa FOTO e VIDEO

Biella celebra il 70° anniversario della fondazione del gruppo ANMI Biella, assieme alla 12° festa del Comitato Associazioni d’Arma Biellese. La cerimonia ha avuto inizio stamattina, ai giardini di via Friuli, dove si è svolta la donazione del faro eretto dall’Associazione Nazionale Marinai d’Italia del gruppo di Biella.

Al termine degli interventi, si è tenuta la sfilata per le vie cittadine in direzione del monumento ai Caduti del Mare, situato ai Giardini Arequipa, con l'alzabandiera e la Santa Messa al campo tenuta da don Fulvio Dettoma, parroco di Cossato. Qui, è stata scoperta anche la targa in memoria della MOVM Capitano di Fregata, Carlo Fecia di Cossato.

Presenti autorità civili e militari assieme alle istituzioni cittadini e non, tra cui il sindaco Claudio Corradino, il ministro Gilberto Pichetto, il sottosegretario Andrea Delmastro, l'assessore regionale Elena Chiorino e il consigliere provinciale Mariano Zinno. La giornata si è conclusa con il pranzo finale presso la sede ANA di Biella.