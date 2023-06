70 anni del gruppo ANMI Biella, concerto al Chiostro di San Sebastiano FOTO e VIDEO

Marina Militare in festa per il 70° anniversario della fondazione del gruppo ANMI Biella, in concomitanza della 12° festa del Comitato Associazioni d'Arma Biellese.

Ieri sera, 16 giugno, si è svolto il concerto della Fanfara del Comando Interregionale Marittimo Nord della Marina Militare Italiana al Chiostro di San Sebastiano. Si tratta del primo di una serie di eventi in programma. Presenti tra il pubblico istituzioni locali e non come il sindaco Claudio Corradino, l'assessore regionale Elena Chiorino e il sottosegretario Andrea Delmastro.