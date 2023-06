Volley, Zatta, Levis e Peruzzo lasciano il TeamVolley

«Nadie te puede quitar lo bailado. Si tratta di un bellissimo proverbio argentino, creato e diffuso con ogni probabilità tra i ballerini di tango. Letteralmente, si traduce: nessuno può toglierti quello che hai ballato.

Sono più o meno queste le sensazioni che si provano a giugno, quando i palloni si fermano, i campionati finiscono e le strade – spesso – si separano. La grande famiglia del TeamVolley dice “arrivederci” a Giorgia Zatta, Ginevra Levis e Francesca Peruzzo.

Tre ragazze che hanno contribuito a scrivere pagine importanti della storia biancoblù. Probabilmente, le più gloriose. Per motivi diversi, non saranno a roster il prossimo ottobre.

Giorgia Zatta a Lessona c’è cresciuta. Opposto, classe 2004, ha vestito la divisa del TeamVolley da bambina e non l’ha tolta più, scalando le categorie del vivaio fino ad approdare alla prima squadra. Anche lei è tra le protagoniste della storica promozione in Serie B2 di dodici mesi fa, così come della salvezza da poco raggiunta. «Ho sempre fatto parte della famiglia del TeamVolley – dice Giorgia - ma quest'anno, per motivi scolastici, è arrivato il momento di salutarci. Dire addio a questa società, che è riuscita a trasformare un piccolo passatempo di una bambina di 6 anni in una vera e propria quotidianità, non è assolutamente facile. Per questo non posso fare altro che ringraziare. Ringraziare per i 13 anni passati insieme, tra momenti tristi e lacrime, tra vari infortuni e finali perse, e momenti di grande felicità e soddisfazioni, come la promozione delle scorso anno o tutti i successi conseguiti negli anni del settore giovanile. Semplicemente, grazie».

Un percorso simile è stato quello di Ginevra Levis. Anche lei del 2004, la banda ha vissuto al TeamVolley stagioni memorabili. Nel suo “palmares”, anche il match-point contro Casale dello scorso Aprile, che ha permesso alle ragazze di coach Preziosa di festeggiare la clamorosa rimonta verso la salvezza. Così si congeda Ginevra: «Sono arrivata al TeamVolley da ragazzina, nel campionato di Serie D. A Lessona sono cresciuta. Passo dopo passo, abbiamo conquistato insieme la Serie B e poi l'abbiamo anche mantenuta. Ora gli studi mi portano altrove, ma non è detto che le nostre strade un giorno non tornino ad incontrarsi ed io scenda nuovamente in campo a Lessona. Ciao a tutti!»

Diversa la parabola di Francesca Peruzzo. L’esperta centrale classe 1995 era sbarcata a Lessona per alzare il muro, nel campionato di Serie C. Anche lei si è goduta in prima fila i trionfi di questi anni; la sua scelta è dettata da motivi personali, ma anche in questo caso è bene congedarsi con un semplice “arrivederci”. «Posso dire che sono stati tre anni intensi e in crescendo – saluta “Peruz” - di cui mi porterò dietro sempre i risultati raggiunti: la promozione dell'anno scorso e la successiva salvezza in rimonta, ma anche il rapporto costruito con le mie compagne, a cui faccio un grande in bocca al lupo per la prossima stagione. Io, per impegni personali, almeno per il prossimo anno ho deciso di rallentare un po', ma vedremo che cosa riserverà il futuro».

A Giorgia, Ginevra e Francesca, il TeamVolley augura tutto il meglio possibile per le future sfide della loro vita.