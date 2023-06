Ciclimo di nuovo protagonista nel Biellese, torna la Sopranissima

Si terrà domenica 18 giugno la 12a edizione di Cross Country di MTB: “La Sopranissima” è valevole per il Campionato Biella-Vercelli-Canavese e il Campionato Coppa Piemonte.

La competizione ciclistica, organizzata da Free Bike Trivero, con la collaborazione della Pro Loco di Soprana, AIB Valdilana, il Comitato Rifugio “La Sella”, gli Alpini di Ponzone e con il patrocinio del Comune di Valdilana, avrà luogo presso il Rifugio La Sella, a Soprana.

Come da programma, alle 9.30 è prevista la partenza per fasce di categoria, con premiazioni intorno alle 11.20. Questi i percorsi: Categoria Junior, Senior, Veterani, Gentlemen 1: 23 km; Categorie Gentlemen 2, Super Gent. A/B, Debuttanti, Donne: 17 km; Categoria Primavera: 12 km. Si ricorda che sarà possibile pranzare in Pro Loco. Per info: 339.831.5350.