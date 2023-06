Calcio, confermato Ariezzo: guiderà ancora la Chiavazzese

La Chiavazzese comunica ufficialmente che il tecnico Davide Ariezzo, classe 1976, sarà l'allenatore della prima squadra di Promozione anche per la stagione sportiva 2023/2024.

Approdato in blu-cremisi nel luglio 2022, il tecnico è stato fin da subito il protagonista principale visti gli ottimi risultati sotto il profilo della crescita sportiva e caratteriale dell'intera squadra. Il percorso del tecnico in quel di Chiavazza è solo all'inizio e, dato ciò, l'intera società non ha esitato alcun momento a proporre al tecnico il rinnovo anche per la prossima stagione. Il suo modo di vedere il gioco del calcio, i giovani di prospettiva, i giocatori di esperienza a supporto dei più giovani e, non per ultimo, i valori morali tra cui rispetto, sportività ed educazione, sono per noi le prerogative necessarie per operare nell'ambiente blu-cremisi e, mister Ariezzo, soddisfa pienamente questi canoni. Nei prossimi giorni verrà presentato ufficialmente l'intero staff tecnico che, con mister Ariezzo, guiderà la squadra nel campionato di Promozione.

“Il mio percorso a Chiavazza è iniziato l'anno scorso accettando una grande sfida perché era l'anno zero, l'anno della ricostruzione - dice Ariezzo -; però ero consapevole di aver a che fare con delle persone equilibrate e di valore con cui si poteva costruire qualcosa di importante ed infatti, con il duro lavoro e con uno sforzo enorme, siamo riusciti ad ottenere un risultato sportivo onorevole. Quest'anno sarà l'anno del consolidamento, nel senso che terremo molti giocatori, avendo costruito una base molto solida da cui ripartire. Dobbiamo essere poi bravi noi ad alzare l'asticella per riuscire a migliorarci ancora di più e continuare questo progetto di ricostruzione che, spero, vada a consolidarsi anche nelle stagioni successive. Qui c'è un cantiere aperto dove noi e tutta la società stiamo lavorando al meglio e le aspettative per la stagione a venire saranno maggiori, vedremo se saremo bravi a rispettarle. Siamo pronti ad accettare la sfida; ora abbiamo rinforzato enormemente la società con l'inserimento di nuove figure dirigenziali, ora stiamo lavorando per rinforzare la squadra”.