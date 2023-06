Treni, PD Biella: “Oggi treni diretti per Torino e Milano se avessimo vinto nel 2019”

Assistiamo all’ennesima nota dolente della gestione regionale del servizio ferroviario.

Il treno per Novara (nostro collegamento per Milano) delle ore 6,02 viene spostato alle 5,32 per favorire l’accesso al polo logistico di Agognate. Quindi, per arrivare a Milano prima delle 8 di mattina bisogna viaggiare 30 minuti in più, cioè invece di impiegare un’ora e 43 minuti (tempo assurdo nel 2023 per fare circa 100 Km) si viaggerà per due ore e 13 minuti.

Il risultato di questa gestione regionale del servizio ferroviario è che il Biellese è collegato sempre peggio. La regione non ha avuto neanche il coraggio di condividere queste variazioni con il territorio e con gli enti istituzionali, ha comunicato la variazione solo, a cose fatte, alle associazioni di pendolari pochi giorni prima dell’attuazione.

Questa è la considerazione per il territorio e i suoi rappresentati da parte della Regione amministrata dalla destra! Da altre parti si direbbe “cornuti e mazziati”!

Eppure, se non vi fosse la pervicace riluttanza dell’Amministrazione Regionale, si sarebbe potuto costruire un sistema di collegamenti ferroviari per Torino e anche per Milano.

Per Torino si sarebbe potuto arrivare facilmente, dopo l’elettrificazione della linea voluta dal P.D., in 55/60 minuti con poche variazioni dell’orario esistente e stanziando le risorse necessarie.

Per Milano, se si fossero impegnati i 5 milioni di contributo stanziati dalla finanziaria 2019 per iniziare ad elettrificare la linea e negli anni successivi si fosse elettrificata ed ammodernata con le risorse del contratto di programma, oggi potremmo ragionare di un collegamento diretto con Milano.

Il percorso da farsi era già segnato dalla giunta regionale P.D. del 2014/2019, ma con la sconfitta elettorale e il cambio di maggioranza politica in Regione e in Comune tutto si è arenato e vani sono stati i tentativi del territorio di richiedere un servizio efficiente.

Dopo il nostro lungo comunicato sulla situazione dei trasporti ferroviari Biellesi del 25/05/23, altri si sono mossi con comunicati per denunciare la situazione insostenibile delle ferrovie Biellesi, chiediamo oggi di unirci in una mobilitazione contro questa gestione fallimentare della destra.

Per questo nella serata di lunedì 19 abbiamo organizzato un dibattito sul sistema ferroviario Biellese, alle 21 presso la sede PD di via Trieste 41.

Chiudiamo ribadendo un vecchio slogan della birra. Se nel 2019 alle elezioni regionali e comunali avesse vinto il P. D. oggi avremmo avuto i treni per Torino e per Milano. Meditate gente, meditate!