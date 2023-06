On. Roberto Pella (FI): "Abrogazione abuso d'ufficio risultato pieno per Sindaci e Forza Italia, nel segno di Berlusconi"

Plaudo con estremo favore alla riforma della giustizia approvata oggi dal Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro Nordio e del Viceministro Sisto, specie per l'abrogazione del reato d'abuso d'ufficio, la cui stessa proposta di legge é in discussione in Commissione Giustizia a mia firma insieme ai colleghi Pittalis e Rossello, riforma in cui mi sono sempre creduto portandola avanti con determinazione. Lo sforzo corale di parlamento e governo ci fa tagliare oggi un traguardo che tutti i sindaci italiani auspicavano con determinazione e fermezza.