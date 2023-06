Enogastronomia, premiato lo stracchino dell’azienda agricola biellese Cascina Andriana

Ancora buone notizie in campo enograstronomico biellese con l'ottenimento di un importante riconoscimento.

Si è tenuta domenica 11 giugno, la cerimonia di premiazione del 1° Festival dei formaggi piemontesi al Castello di Grinzane Cavour. I coniugi, Ugo Prina Mello ed Elisa Labricciosa, hanno presentato, il nuovo prodotto: lo stracchino stagionato, che sottoposto al palato dell’attenta giuria, composta da sessanta Maestri assaggiatori della delegazione ONAF Italia (Organizzazione Nazionale degli Assaggiatori di Formaggio) ne ha decretato gusto e qualità. La realtà biellese si è aggiudicata una medaglia d’argento in un concorso che contava più di 200 partecipanti e 19 categorie, tra caseifici e allevatori piemontesi.

I produttori di Sandigliano si ritengono soddisfatti della valutazione, in quanto hanno presentato la nuova “scommessa” gastronomica: “Il nostro prodotto di punta è il maccagno, ma per l’evento abbiamo presentato l’ultima uscita, puntando sulla qualità e la tradizione di famiglia”.

La storia dell’azienda ha radici lontane, mentre la coppia si è conosciuta grazie all’attività di Ugo, dalla quale, la futura moglie Elisa, si recava per acquistare formaggi freschi e stagionati. L’attività ereditata è stata portata avanti presso la sede ristrutturata, dove grazie all’esperienza di entrambi, hanno incrementato l’offerta.

Una vera passione per l’artigianalità che si tramanda da generazioni, per portare al consumatore consapevole, un prodotto d’eccellenza: nel rispetto degli animali e per un gusto unico e locale a km 0.

Gli animali, per la maggior parte razza Bruna e Piemontese, pascolano all’aperto nei terreni limitrofi alla cascina: circa 150 bovini, 30 capre e numerosi suini.