Prosegue la festa a Cerrione, ieri c'è stata anche la 5000 Metri "4 corri per Mucio", FOTO

Event's Village Cerrione 2023 non si ferma. Il fine settimana sarà ancora all'insegna di tanti appuntamenti intanto ieri sera giovedì 15 giugno si è svolta la 5000 Metri di CERRIONE "4 corri per Mucio", una manifestazione camminata ludico motoria e corsa su strada non competitiva per tesserati FIDAL.

A organizzarla è stata la Pro Loco di Cerrione A.P.S. con la collaborazione tecnica AS Gaglianico 1974.

In tutto sono stati 150 i partecipanti, oltre anche ai tanti atleti "in erba" che si sono uniti al divertimento.

E poi tutti a cena e a divertirsi con il "Cervellone".