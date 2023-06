I consigli di newsbiella.it per gli eventi del fine settimana 16, 17 e 18 giugno

Venerdì 16 giugno

- Biella, Assemblea Fondazione Biella Master ore 17.30 presso l’Aula Magna a piano terra della Palazzina Universitaria di Città Studi di Biella (Corso G. Pella 2b)

- Mosso, 40 anni di fondazione della Pro Loco, dalle 19,30 cena e musica nel piazzale della palestra Motta.

- Cerrione, Event's village, dalle 20 palio, canta contrata bimbi, alle 22 skyuma fluo party, musica

- Biella, Giornata della Marina Militare 70° anniversario della fondazione del gruppo ANMI di Biella XII festa del comitato associazioni d’Arma di Biella. Ore 21 al Chiostro di San Sebastiano concetto della Fanfara del comando interregionale marittimo Nord della Marina

- Tavigliano, Rioni in festa. Dalle 19,30 corsa podistica "l'8 di Tavigliano"

- Biella “BIS – il weekend del gusto”, Preview BOLLE DI MALTO in piazza del Monte dalle 17 alle 24. Evento diffuso: “Degustare il territorio”: proposte di menù speciali da parte dei ristoratori aderenti. Leggi qui il programma completo

- Biella, alle 21 Nuovamente organizza la conferenza “Il miracolo dell’acqua in noi e nel sacro” con Giuseppe Giordano

-Biella, dalle 16.30 alle 18 il Museo del Territorio proporrà una visita guidata con laboratorio didattico per famiglie con bambini e ragazzi dai 6 agli 11 anni, in occasione della mostra di Giorgio Griffa “Segno e disegno”.

- Tollegno, 90 anni fondazione del Gruppo Alpini. 20,30 spettacolo itinerante di Storie di Piazza.

- Lessona, 109 Music Lab "Musica terapia e comunità" presso il ristorante Malvarosa dalle 18,30

- Graglia, Dante in giallo, alle 21 al teatro comunale Valentina Peretto dialogherà con Giulio Pavignano, autore del romanzo “Terzine di sangue”

- Biella, dalle ore 18.00 degustazione all'enoteca di Chiavazza “Symposium Wine Training”

- Valdengo, tour “I Conservatori in Piemonte” alle ore 21, presso l’Auditorium di Via Roma n. 105

- Vigliano, ViVigliano 2023: concerti in Piazza Martiri con Dyapason e Schegge Sparse dalle 21,30. Ore 19,00: Concerto della Scuola di musica DYAPASON.

- Masserano, festa della Birra

Sabato 17 giugno

- Bielmonte, Celebrazione del Solstizio d’Estate, sul parterre di Bielmonte, a partire dalle 21:30 va in scena un’esibizione musicale di Francesca Tourè insieme con Oliviero Cerrini.

- Mosso, 40 anni di fondazione della Pro Loco, cena e musica

- Biella, Giornata della Marina Militare 70° anniversario della fondazione del gruppo ANMI di Biella XII festa del comitato associazioni d’Arma di Biella. Ore 10 giardini di via Friuli cerimonia della donazione del faro, 10,30 sfilata per le vie cittadine, ore 11 alzabandiera, messa al campo e scoprimento della targa

- Tavigliano, Rioni in festa, dalle 19,30 cena e musica

- Biella “BIS – il weekend del gusto”. Pic nic in paradiso... tra le colline di Cavaglià; Camminata enogastronomica nel Biellese: Ore 10.30 partenza della Piazza San Cassiano, Biella. Organizzato da Wool Travel Experince; Bi Wine - Biellese territorio diVino. Dalle 13 alle 19 apertura dei banchi d’assaggio, con oltre 100 vini in degustazione presso Agorà Palace Hotel in via Alfonso Lamarmora 13A. Evento diffuso: “Degustare il territorio”: proposte di menù speciali da parte dei ristoratori aderenti. Leggi qui il programma completo

- Cerrione, Event's village, alle 12 gare del palio, beachvolley, tiro alla fune, giochi bimbi, alle 19 musica e alle 22 premiazioni

- Tollegno, 90 anni fondazione del Gruppo Alpini. 16,30 ritrovo presso la sede, alle 17 alzabandiera, 17,30 sfilamento fino alla chiesa con la fanfara di Pralungo, alle 18 Santa Messa e benedizione nuovo gagliardetto, deposizione corona d'alloro in piazza San Germano e sfilamento fino al cippo in piazza Alpini d'Italia.

- Cossato, Spolina, cena itinerante 2° edizione ogni tappa sarà "color music", percorso gastronomico di circa 3 KM

- Candelo, Ti aiuto Party, l'associazione "Ti aiuto Io" festeggia i 20 anni, dalle 16 al polivalente con giochi, laboratori e apericena

- Biella Chiavazza, festa di San Quirico dalle 19 apertura stand gastronomico e musica con Paolino e Alessia

- Graglia, "Cena sotto le stelle".

- Oasi Zegna, alle ore 17.30 alla Cascina Caruccia concerto di Emiliano Toso

- Biella, “Sa Die de sa Sardigna”, alle 21 concerto nella chiesa di San Sebastiano con "Istentales"

- Biella, Piazza Vittorio Veneto; raduno per moto d'epoca "Città di Biella", esposizione via Italia angolo via Battistero

- Biella Vandorno, mercatino d'estate al salone della cooperativa dalle 14,30

- Vigliano, cerimonia di inaugurazione dei defibrillatori, ore 9.30 in P.zza Roma

- Vigliano, ViVigliano 2023 Vigliano Wine Festival + Vigliano's Got Talent

- Biella, gara regionale di primo soccorso della CRI XXX edizione

- Oropa, via Santuario di Oropa 480,Visite guidate al Sacro Monte di Oropa

- Andorno, torneo di 24 di calcio a 5 al parco La Salute

- Pettinengo, parco di Villa Piazzo, la Notte Blu Cena benefica a favore della casa per l'autismo di Candelo, con intrattenimento musicale anni 70/80, a cura dei Woodstock Family dalle 20

- Biella, Dal Piazzo al Piano, quinta edizione di “Viaggio - Orizzonti, Frontiere, Generazioni”, visita guidata tra il borgo medievale del Piazzo e Biella Piano. Ritrovo a Palazzo Ferrero alle 14.45.

- Masserano, festa della Birra

Domenica 18 giugno

- Mosso, 40 anni di fondazione della Pro Loco. Alle 9,30 ritrovo per la camminata in Valdilana, partenza alle 10, percorso di 8 km. Alle 14,30 c'è la gara per la 4° Carrettera 'd Mos, cena e serata musicale

- Tavigliano, Rioni in festa, cena e musica

- Campiglia, gara Rampia Campel, la partenza è prevista per le 9.00. Salvo diversa comunicazione la corsa si svolgerà anche in caso di maltempo.

- Biella Vandorno, mercatino d'estate al salone della cooperativa dalle ore 10-12.30 e 14.30-18.30

- Bielmonte, ritrovo Bocchetto Sessera, Domeniche in alpeggio

- Bielmonte, ritrovo Bocchetto Sessera o P2, Forest Bathing in Oasi Zegna

- Biella “BIS – il weekend del gusto”. Un viaggio in Valle Elvo verso le sorgenti di burro e toma, Camminata enogastronomica nel Biellese Ore 10.30 partenza della Piazza San Cassiano, Mercato GUSTO AL CENTRO dalle 10 alle 18 In piazza Duomo (Biella), Preview BOLLE DI MALTO Dalle ore 17 fino alle 24 in Piazza del Monte (Biella), Evento diffuso: “Degustare il territorio”: proposte di menù speciali da parte dei ristoratori aderenti. Leggi qui il programma completo

- Biella Chiavazza, festa di San Quirico. Alle 10,30 Santa Messa con celebrazione degli anniversari di matrimonio, tradizionale pranzo, ore 19 apertura stand gastronomico e musica con Giorgio e Moreno.

- Graglia, mostra mercato dell'artigianato.

- Biella, “Sa Die de sa Sardigna”, alle 10,30 “Missa Majore” nella basilica di San Sebastiano, con le voci di “Su Nuraghe”, alle 12, cerimonia a Nuraghe Chervu.

- Biella, Piazza Vittorio Veneto; raduno per moto d'epoca "Città di Biella", giro turistico: 8,30 piazzale Casalegno, ore 11 partenza, ore 13 pranzo.

- Vigliano, ViVigliano 2023: Sport e musica in Piazza. Torneo di calcio balilla + Torneo di tennis da tavolo, ore 17,00-19,00: Camminata non competitiva, Intrattenimento by Mavi & Beppe, ore 21,30: Concerto live della Biella Gospel Choir

- Biella, alle 18.30 a Palazzo Gromo Losa il nuovo spettacolo della rassegna “Famiglie a Teatro” a cura della Fondazione Teatro Ragazzi e giovani onlus dal titolo “Luna delle mie brame”.

- Sostegno, al Museo del Bramaterra di Casa del Bosco si terrà il DiVin ristoro, un appuntamento - organizzato dal Comune di Sostegno e da Storie di Piazza – dedicato all’arte vitivinicola con tanto di degustazione curata dall’Associazione del Bramaterra. Tre “partenze”, alle ore 15, 16 o 17, dal giardino del Museo

- Bagneri, festa patronale di San Bernardo attorno al campanile, Santa Messa alle 11, segue pranzo

- Biella, dalle ore 15, la caffetteria "Al Bistrot le Arti" (via Serralunga 27, Biella), silent book

- Oropa, giardino botanico, Ore 11:00 laboratori Pollicini Verdi – Api in 3D

- Valdilana, Soprana, 12° edizione della Sopranissima cross country Mtb presso Rifugio La Sella di Free Bike Trivero ritrovo alle 8, partenza dalle 9,30

- Rosazza, dalle 14 alle 16:30 tour esoterico

- Castelletto Cervo, Country Party dalle 14,30 presso la sede ANA frazione Garella, il ricavato verrà devoluto in beneficienza

- Lessona, Giro turistico del Gentlamen passaggio auto storiche a Casapinta, Brusnengo Lessona, Masserano, Mezzana, Portula, Roasio, Sostegno e Valdilana. Evento per auto storiche con giro turistico di 80 km alla scoperta di luoghi poco conosciuti del Biellese Orientale. Partenza e arrivo da Lessona. Dalle 8 alle 17.

- Pettinengo, Villa Piazzo in Musica ore 18 con Barna Kobori e Massimo Giuseppe Bianchi

- Valdilana ex mulino Susta dalle 15,30 sarà in funzione la macina

- Miagliano, Amici della Lana, via Vittorio Veneto, LE ANTICHE VIE, IL SENTIERO DI ONEGLIE Escursione storico-naturalistica sul sentiero che da Miagliano sale a frazione Oneglie di Sagliano Micca con Matteo Negro, guida escursionistica ambientale e biologo. Partenza alle 10 dal lanificio

- Graglia, ore 15:30 al Santuario (in caso di maltempo, il concerto si terrà all'interno della chiesa) CONCERTO PER LA FESTA DELLA MADONNA LAURETANA eseguito dalle "Bande musicali della Valle Elvo".

- Graglia, mostra mercato dell'artigianato.

- Andorno, torneo di 24 di calcio a 5 al parco La Salute

- Piedicavallo, Taroccata di primavera, alle 14,30 presso i locali società operaia

- Salussola, Salussola, Via Duca d'Aosta 7, Apertura Museo dell'Oro e della Pietra di Salussola

- Pollone, Riserva Naturale del Parco Burcina “F. Piacenza”, Cascina Emilia, Antiche Civiltà: l’uomo in Burcina , dalle 10,30 presentazione della guida

- Oropa, via santuario di oropa 480, Visite guidate al Santuario di Oropa e Salita alla cupola della Basilica Superiore di Oropa

- Verrone, Castello Vialardi, Suoni in movimento, "Rossini tra scherzi e inganni" è il titolo del concerto che si terrà alle ore 16.30, con l'esibizione di Mirella Di Vita soprano e Dario Bonuccelli pianoforte. L'appuntamento è alle 15.30 con la visita guidata che precederà il concerto.

- Masserano, festa della Birra

Mostre

- Pettinengo, Villa Piazzo, via G.B. Maggia 2(T)essere Insieme 2023 dalle 10 alle 17

- Biella Piazzo Mostra VIAGGIO, Orizzonti, Frontiere, Generazioni fino al 18/06, Orario: dalle 10 alle 19. Sedi espositive: Palazzo Ferrero e Palazzo Gromo Losa, Biella Piazzo

- Biella Piazzo, corso del Piazzo, Oratorio del Santo Sudario, Mostra: Legàmi, fino al 2 luglio. Orari apertura: giovedì dalle ore 15.30 alle 19.30 venerdì dalle ore 15.30 alle 19.30 sabato e domenica dalle ore 10.30 alle 12.30 e dalle ore 15 alle 20.

- Biella, via Quintino Sella 54/b, Segno e Disegno - Il linguaggio artistico di Giorgio Griffa incontra l'eccellenza tessile biellese, fino al 2 luglio. Orari mostra: giovedì dalle ore 10 alle 14 - venerdì dalle ore 14 alle 18 - sabato e domenica dalle ore 10 alle 18.

- Sala Biellese, via Ottavio Rivetti 5, L'ultima infamia: Santhià-Cavaglià 29-30.04.1945, fino al 15/10. Orari apertura mostra: sabato dalle ore 15 alle 18 e domenica dalle ore 10 alle 12 e dalle ore 15 alle 18.

- Valdilana, Trivero, via Marconi, 23, fino al 12/11, mostra "E il giardino creò l'uomo". Dalle 10 alle 17

- Pollone, Riserva Naturale del Parco Burcina “F. Piacenza”, Cascina Emilia Mostra itinerante enti di gestione del Piemonte fino al 25 giugno

- Biella, 4x10 alla Crb fino al 18 giugno, da lunedì a venerdì 10,30-12,30, 16-17,30; sabato e domenica 16-19.

- Sordevolo, fino al 30 giugno "Ciò che è sparso", A Villa Cernigliaro mostra di Mauro Panichella, sabato e domenica ore 15-18, accesso libero.