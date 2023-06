Drusilla in scena con "Eleganzissima" ha incantato Sordevolo, foto Finatti per newsbiella.it

"Eleganzissima" ha incantato Sordevolo. Gli spettatori che ieri sera giovedì 15 giugno hanno scelto di trascorrere una serata in compagnia di Drusilla Foer nella cornice dell'anfiteatro della Valle Elvo, sono stati coinvolti in un viaggio fra gli aneddoti tratti dalla vita sorprendente dell'artista, fra il reale e il verosimile.

La padronanza del palcoscenico da parte Madame Foer non ha sorpreso, ma incantato e coinvolto un pubblico che per tutta la durata dello spettacolo non ha avuto occhi che per lei.

Ad accompagnare l'autrice e interprete di Eleganzissima sono stati i suoi musicisti Loris Di Leo al piano e Nico Gori al sax e clarinetto e Franco Godi, musicista e produttore discografico che l'ha scoperta.