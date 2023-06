Atmosfere viennesi a Villa Piazzo in Musica, protagonisti Barna Kobori e Massimo Giuseppe Bianchi

L'appuntamento domenicale con Villa Piazzo in Musica propone un tuffo nella Vienna del fin de siècle, un momento storico e culturale di grande fermento dove le arti si incontrano tra loro e abbracciano mondi apparentemente lontani come la medicina e l'architettura. L'inizio del concerto è alle 18, domenica 18 giugno.

La Vienna di quel periodo avrebbe aperto la strada all’esperienza artistica sinestesica facendo pian piano sparire i confini tradizionali tra le varie discipline. E' in questo contesto unico che l'anatomista Emil Zuckerkandl, il marito della famosa salonnière Berta Zuckerkandl, dava a Gustav Klimt spiegazioni sui dettagli del corpo umano, in modo che l’artista potesse utilizzarli in molti dei suoi quadri.

Il musicista Arnold Schönberg prendeva lezioni di pittura da Richard Gerstl e più tardi avrebbe esposto con il gruppo Der blaue Reiter. Gustav Mahler si rivolgeva agli artisti della Secessione per allestire le scenografie delle opere che dirigeva all’opera di corte. Un programma musicale ricercato e affascinante ideato dal violinista Barna Kobori, membro del prestigioso Aron Quartett di Vienna, e dal pianista Massimo Giuseppe Bianchi per la stagione concertistica dell'Arnold Schoenberg Center di Vienna, che lo ha trasmesso in diretta nazionale alcuni mesi fa. Partendo dal precursore Beethoven, fino ad arrivare al Viennese d'adozione Janacek, che di quella esperienza cosmopolita fece tesoro.