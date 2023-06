A Valdengo, torna il tour "I conservatori del Piemonte"

Il tour I CONSERVATORI IN PIEMONTE, nel mese di Ottobre 2022, ha ripreso la sua corsa in giro per la Regione, per la “seconda edizione” 2022 - 2023.

Dopo gli appuntamenti in provincia di Torino (Ivrea, Giaveno, Alpignano, Oulx, Volpiano e Rivoli), di Cuneo (Saluzzo, Racconigi, Busca e Bagnolo), di Alessandria (Pozzolo Formigaro) e di Asti (Castagnole delle Lanze, Casorzo Monferrato, Villafranca d’Asti e Grazzano Badoglio), il tour approda, con il ventitreesimo concerto (il primo di due), nel Biellese e precisamente a Valdengo, questa sera, Venerdì 16 Giugno alle ore 21, presso l’Auditorium di Via Roma n. 105 (accesso dietro al Municipio di Valdengo) sopra il locale mensa scolastica.

L’evento è realizzato grazie alla preziosa collaborazione tra l’Associazione TORET ARTIST Tre Sei Zero di Torino e il Comune di Valdengo.

La serata vedrà protagonista il giovane talento di Omar Al Deek del Conservatorio A. Vivaldi di Alessandria espresso nel suo Recital per Pianoforte.

L'ingresso è libero, si entra dal cortile delle scuole in via Roma 105.