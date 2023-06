Con grande entusiasmo BiellaDanza ritorna a risplendere nella sua edizione 2023!!

Appuntamento ormai consolidato e riconosciuto su scala nazionale, BiellaDanza presenta la sua edizione 2023. Nata dall’esigenza di condividere insieme la grande passione per l’arte della danza ed offrire un importante momento di crescita, focus di questa edizione sarà intrecciare percorsi artistici che promuovano l’arte della danza in tutte le sue forme e contaminazioni aprendosi ad un pubblico sempre più ampio.

“Con questo intento - commenta Claudia Squintone Direttrice artistica dell’evento- la tradizionale formula dedicata alla formazione sul campo, che consentirà a bambini, ragazzi ed adulti di studiare con insegnanti di altissimo livello, verrà, come di consueto, arricchita da un corollario di eventi per il grande pubblico dove il linguaggio universale della danza sarà protagonista per una settimana densa di emozioni da condividere insieme."

La manifestazione avrà inizio sabato 24 giugno, alle ore 17,00, in via Italia angolo Viale Matteotti con “In Urbana”. Alcuni luoghi del centro storico cittadino si trasformeranno in “palcoscenico” per giovani allievi danzatori. Le performance saranno un’occasione per portare la danza tra la gente, in luoghi non convenzionali, e valorizzare piazze ed angoli suggestivi di Biella, città ricca di spazi urbani che costituiscono vere e proprie scenografie a cielo aperto. La passeggiata danzante salirà da Biella piano fino al Borgo Piazzo, dove al tramonto nei giardini di Palazzo Gromo Losa si terrà lo spettacolo per famiglie “Play the Game” interpretato dai danzatori di “Pratiche di Slancio 5.0” per la rassegna Famiglie a Teatro organizzata da Fondazione CRB. Le iniziative proseguiranno domenica 25 giugno h 18.00 presso Cittadellarte Fondazione Pistoletto con la partecipazione all’inaugurazione di Arte al Centro con una performance interpretata dai giovani danzatori di Opificiodellarte e dedicata a Best, l’innovativo progetto di moda sostenibile ideato dal Maestro Michelangelo Pistoletto.

Sempre domenica 25 giugno presso Opificiodellarte prenderà il via lo stage BiellaDanza con lezioni non stop (dalle 9.00 alle 20.00) di danza classica, modern, contemporanea, hip hop tenuti da insegnanti ed artisti eccezionali (Andrea Piermattei, Alessandro Bigonzetti, Marco Pergallini, Gianluca Falvo, Cristian Dattomo, Luciano Di Natale). Per il benessere del danzatore, oltre alle immancabili lezioni di riequilibrio posturale della Dott.ssa Annamaria Salzano, si aggiungono gli incontri di Taiji per danzatori tenuti dall’ istruttore Paolo Perona. Per i più piccoli (7/10 anni) la settimana è strutturata seguendo il format del campus estivo, con accoglienza dalle ore 8.00 ed uscita verso le ore 17.00.

I bambini potranno svolgere lezioni di danza classica, modern e riequilibrio posturale, che saranno a cura di Sabrina Colombo, Sonia De Cillis, Elisa Bizzarri, Dott.ssa Annamaria Salzano. Sabato 1 luglio, alle ore 21.30, presso la meravigliosa cornice del Chiostro di San Sebastiano, si terrà lo spettacolo conclusivo di BiellaDanza “Giovani in Scena”, interpretato dagli allievi dello stage, per concludere con una bella festa questa meravigliosa settimana dedicata alla danza! BiellaDanza è realizzato con il contributo di Fondazione Cassa di Risparmio di Biella e in collaborazione con la Città di Biella e inserito nel calendario di BiellaEstate 2023.