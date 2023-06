I rilievi e le responsabilità del sinistro avvenuto ieri a Mongrando tra un motorino condotto da una ragazza di 20 anni di Occhieppo Inferiore e un'auto condotta da un 76enne di Mongrando, sono stati effettuati sul posto dai Carabinieri mentre i sanitari del 118 hanno provveduto al trasporto in ospedale della giovane in codice verde per le cure del caso. Dai primi riscontri pare che le condizioni della ragazza non siano gravi.