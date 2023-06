Lessona: Magro bottino per i "topi di appartamento" e brutta sorpresa al ritorno a casa del residente - foto di repertorio

Al ritorno a casa da lavoro ha trovato la sua abitazione violata dai "topi d'appartamento" che forse speravano in un bottino ricco ed invece, oltre a mettere a soqquadro i locali, hanno asportato solo le poche decine di euro trovate in casa. Sul posto per i rilievi si sono portati i Carabinieri che indagano.