Biella: incidente tra auto e ciclomotore, ragazza in ospedale, foto Mattia Baù per newsbiella.it

Incidente nel pomeriggio di oggi venerdì 16 giugno a Biella tra un'auto e un ciclomotore. Ad avere la peggio è stata una giovane che era alla guida delle due ruote che è stata trasportata in ospedale in codice verde per accertamenti.

Il sinistro è avvenuto tra via Ivrea e via dei Tigli e sul posto è arrivata oltre al 118, la Polizia Locale per i rilievi del caso.