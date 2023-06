“L’eleganza non è farsi notare, ma farsi ricordare”

In un baleno è arrivato il mese di giugno che nella mitologia latina era dedicato alla dea Giunone o Juno a cui, secondo alcune antiche leggende e miti, questo mese deve il nome. Definito il Mese del Sole e della Luce, nel suo ventunesimo giorno tradizionalmente cade il solstizio d’estate che indica il passaggio ufficiale dalla primavera alla stagione estiva.

Giugno è un mese rilassante e gioioso: la natura dona i suoi frutti migliori, le giornate si allungano, le temperature più dolci invitano a godersi maggiormente le serate fuori casa, le scuole chiudono i battenti, il desiderio di vacanza diventa sempre più irrefrenabile e il mare inizia ad attrarre come il canto di una bella sirena. Chi può resistere al richiamo di spiagge dorate, di bagni tonificanti e di una salutare abbronzatura? Le fresche distese di acqua salata, il cielo terso, il calore della sabbia scaldata dai raggi del sole sono pura armonia per lo spirito e non esiste nulla che possa scalfire questa perfezione idilliaca tranne un piccolo ma subdolo pensiero che immediatamente svilisce il benessere procurato da queste calde visioni: la temuta prova costume.

Purtroppo molte persone vivono con ansia crescente il momento in cui dovranno mostrarsi in costume nonostante che da anni il movimento di Body Positivity stia conducendo un’importante battaglia per combattere l’incivile abitudine di offendere e deridere qualcuno riferendosi al suo aspetto fisico detto Body Shaming, mediante la diffusione di messaggi positivi sul fatto che ogni corpo è bello nella sua diversità incluse le disabilità e le imperfezioni cutanee come vitiligine, smagliature, cellulite, ecc. Non è mai tardi per iniziare a guardare se stesso con occhi benevoli, non è mai tardi per imparare a rispettare e amare la propria fisicità anche se non rispecchia i canoni di bellezza e il falso mito della perfezione esteriore che la società consumistica continua a propinare. Mai scordare che “la bellezza” è un ricco business con un giro d’affari esorbitante. Premesso questo, bisogna precisare che la spiaggia a volte diventa una divertente vetrina sul cattivo gusto di molti uomini e donne e che ciò non ha nulla a che vedere con le diverse fisicità. L’eleganza, la sobrietà e la discrezione non devono mai mancare in riva al mare proprio come le cremi solari ad alta protezione. E’ quasi doveroso iniziare dai costumi a perizoma e tanga che, a mio parere, andrebbero banditi anche se chi li indossa può avere un corpo stratosferico. Vedere quel pezzettino di stoffa colorata che ogni tanto sgomita per sistemarsi in natiche di ogni tipo e consistenza non è sensuale ma solo ridicolo soprattutto quando è un lui a indossare questo capo striminzito. Rimanendo in ambito maschile, si sconsigliano anche i costumi a slip super elasticizzati e dai colori sgargianti. Questi modelli sono più adatti a nuotatori e tuffatori che terminata la sessione di allenamento o competizione li rimettono nella sacca. Indossarli tutto il giorno non è consigliabile anche se si ha un fisico come quello di Paltrinieri, Berrettini o Bolle. Per ogni tipo di uomo, dal più alto al più basso, dall’esile al paffuto, dal ragazzo a quello più maturo, esiste il costume appropriato che valorizza chi lo indossa e scongiura il brutto scivolone del medesimo nel baratro del kitsch. Dei classici che stanno bene a tutti sono i boxer e i bermuda, capi stilosi e leggeri che permettono di praticare con comfort ogni tipo di sport sia in acqua che in spiaggia come il dinamico beach volley o il più tranquillo gioco delle bocce. Tra l’altro, questi capi sono diventati super cool grazie anche alla nuova tendenza che sta spopolando sulle spiagge più famose del pianeta, ovvero accorciare tali costumi arrotolandoli. Tanto per non fare nomi, a Formentera, a Ibiza e al Forte la moda è questa! Anche le donne, da sempre più attente ed esigenti, possono trovare sul mercato una vasta gamma di costumi che per qualità, stile, colore e vestibilità aiutano a valorizzare il fisico. Non c’è che l’imbarazzo della scelta, ma l’importante è che il look da spiaggia non risulti mai pacchiano, volgare o eccessivamente vistoso.

“Less is more” ovvero “Meno è meglio” ed è per questo che gli adorati bijoux acquistati pensando a come stanno bene abbinati ai costumi, non vanno portati mentre si è sdraiate sul lettino intente a prendere il sole o a camminare lungo la riva del mare. E’ preferibile aspettare l’occasione più adatta per sfoggiarli che magicamente arriva quando ci si prepara per la sera; questo è il momento in cui i monili diventano preziosi alleati rendendo l’outfit scelto unico e modaiolo.

Il bon ton sempre attento e vigile sui litorali, sconsiglia, anzi vieta a chi è tatuato, di indossare gioielli in spiaggia. Ognuno di noi è unico come unici sono il gusto e lo stile personale, ma in ogni caso non ci si deve mai scordare dell’eleganza perché, come sostiene re Giorgio Armani, “L’eleganza non è farsi notare, ma farsi ricordare”.