A Nuraghe Chervu con l’Istituto Tecnico Agrario di Biella per "+Api. Oasi fiorite per la biodiversità"

Coloro che nella mattinata del 7 giugno hanno percorso la tangenziale di Biella, in corso Lago Maggiore, nell’area comunale gestita dall’Associazione “Su Nuraghe”, si saranno stupiti nel vedere un gruppo di ragazzi con zappe e rastrelli armeggiare nella zona adiacente all’Oasi delle Api. Erano i ragazzi di quarta B dell’Istituto Tecnico Agrario “Vaglio Rubens” che, accompagnati dei propri professori e dai tecnici dell’Istituto hanno contribuito alla realizzazione del progetto "+Api. Oasi fiorite per la biodiversità" promosso da “Filiera Futura” con l’obiettivo di promuovere la biodiversità in tutta Italia attraverso la creazione di oasi fiorite, habitat ideali per le api e gli altri insetti impollinatori, con il coinvolgimento attivo dei Comuni e delle comunità.

Ha aderito al progetto la Fondazione Cassa di Risparmio di Biella che attraverso un bando ha selezionato sei comuni della nostra Provincia cui ha consegnato un miscuglio di sementi di essenze mellifere oltre a un contributo in denaro per la messa a dimora.

L’Istituto Agrario, con le proprie attrezzature ha provveduto alla lavorazione del terreno, alla sua sistemazione e alla successiva semina di essenze gradite alle api. Gli allievi si sono mostrati molto interessati alle attività svolte e nei momenti di pausa hanno potuto assistere alla visita dell’alveare ubicato nell’Oasi cui sono seguite spiegazioni sulla vita delle api da parte del Presidente della locale Associazione dr. Paolo Detoma e da un loro professore, apicoltore fino dai tempi dell’Università. La chiacchierata è stata interrotta quando, volgendo lo sguardo su un arbusto nei pressi, è stato avvistato uno sciame di api che aveva già iniziato a costruire abbozzi di favi di cera e hanno così potuto assistere alla cattura e alla messa a dimora nell’Oasi, a far compagnia all’alveare preesistente.

La nuova area seminata si affianca a quella seminata in autunno che sta offrendo fioriture scalari di facelia, trifoglio incarnato e veccia, tutte essenze molto gradite alle api. Al termine è stato offerto ai partecipanti un vasetto di miele prodotto nell’Oasi.

L’Oasi delle Api è un progetto di educazione ambientale ed è disponibile alle visite guidate nei giorni di martedì e mercoledì da parte di scolaresche e comuni cittadini previa prenotazione.

Prenotazione, info e contatti: Idillio: 334 345 2685.