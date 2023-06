Gaglianico pensa già al nuovo anno scolastico e organizza il doposcuola

Gaglianico pensa già al nuovo anno scolastico.

Il servizio di doposcuola si propone come offerta educativa e ricreativa, finalizzata a supportare le famiglie che per motivi di lavoro o diversi non possono accogliere i bambini al termine delle lezioni scolastiche.

In particolare si propone di supportare gli alunni frequentanti la scuola primaria nel percorso scolastico e nel raggiungimento degli obbiettivi didattici, organizzare il tempo libero pomeridiano mediante attività grafico-pittoriche, ricreative, sportive o ludiche con gioco libero o di gruppo e garantire la sicurezza e tutela degli utenti in ogni fase dell'attività oggetto dell'appalto.

E Il Comune di Gaglianico ha pubblicato in questi giorni sul suo sito un avviso di indagine di mercato per l'affidamento del servizio di doposcuola e pulizia locali di pertinenza per gli anni scolastici 2023/2024 - 2024/2025 - 2025/2026.

Gli Operatori Economici interessati alla negoziazione possono presentare la propria manifestazione di interesse, in forma esclusivamente digitale, utilizzando l’istanza disponibile all’indirizzo https://servizi.provincia.biella.it/portal/autenticazione/ nella sezione Manifestazioni di interesse Stazione Unica Appaltante, previa autenticazione mediante sistema pubblico di identità digitale (SPID) o CIE, entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 23 giugno 2023.