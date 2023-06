Gran Tour Piemonte 2023, le Supercar tra Biellese, Monferrato e Langhe - FOTO

Il Gran Tour Piemonte 2023, evento per appassionati di supercar, l’enogastronomia ed i viaggi, ha toccato il Biellese.

Ecco il diario di bordo della giornate di sabato 10 e domenica 11 giugno da parte di Emilio Lacchio, organizzatore della manifestazione.

“Gran Tour Piemonte - esordisce Lacchio - nasce un po’ per gioco da un gruppo di amici. E' un evento rivolto ad un numero limitato di equipaggi possessori di auto sportive di ogni età, volto a far conoscere e vivere le eccellenze italiane, dai prestigiosi e famosi marchi alle piccole realtà artigianali, attraverso città e piccoli borghi lungo itinerari fuori dalle tratte comuni”.

“In questa seconda edizione, - continua Laccio - il Gran Tour Piemonte 2023 ha accolto equipaggi provenienti da varie regioni italiane, Svizzera e Germania per un totale di 10751 cavalli ripartiti in vetture sportive senza compromessi di età, d'altronde una Supercar resterà sempre una Supercar”.

Luogo della partenza è stato lo stabilimento di Piacenza Cashmere a Pollone sabato mattina: “Dove – racconta Lacchio - ci è stata offerta la colazione e la visita allo stabilimento con immenso gradimento ed interesse da parte di tutti i partecipanti. L’itinerario si è poi snodato tra i vicoli del piazzo verso la città di Biella per poi attraversare le terre del Riso e giungere a Casale Monferrato dove un aperitivo su piazza Mazzini ha accolto gli equipaggi prima del pranzo a Montemagno nel cuore del Monferrato.”

“Conclusione della prima giornata l’arrivo in Langa, - prosegue Lacchio – e cena di gala e relax tra le colline patrimonio Unesco. Al mattino della domenica la ripartenza attraverso il panorama vitivinicolo delle Langhe dove gli equipaggi hanno potuto godere di visite e degustazioni in cantina e di un aperitivo sulla splendida terrazza del castello di Grinzane Cavour, per poi concludere con l’eccellenza gastronomica nel ristorante stellato Borgo Sant’Anna di Pasquale Laèra”.

“In questa edizione – speiga Lacchio - le vetture presenti spaziavano dal 1974 con una Splendida Porsche 911 2.7 da 210Cv di un equipaggio biellese alla più recente Ferrari F8 tributo del 2023 di un equipaggio svizzero”.

“Essendo diversamente abile in carrozzina, - conclude Lacchio - ho pensato al Gran Tour come un evento completamente accessibile. Il nostro motto è: “Devi solamente mettere benzina e girare la chiave a tutto il resto abbiamo pensato noi…..e questo deve valere per tutti””.