Biella ospita la gara regionale di primo soccorso, simulazioni lungo le vie e nelle piazze

Ogni anno, ed in una località sempre diversa della nostra regione, numerosi Volontari provenienti dai comitati CRI di tutto il Piemonte si incontrano per partecipare alla competizione.

Domani, sabato 17 giugno, le squadre si sfideranno tra di loro proprio tra le strade della nostra Città che per un giorno diventerà un teatro a cielo aperto. In un percorso totalmente percorribile a piedi saranno preparate diverse postazioni in cui verranno create delle simulazioni molto realistiche sia di incidenti che di malori; il tutto sarà visibile a chi ci passerà accanto: tutti potremmo vedere truccatori e simulatori all’opera e le stesse squadre gareggiare. Queste si misureranno sulle tecniche di primo soccorso risolvendo tutti gli scenari presenti entro circa 10 minuti per ogni postazione. Tra le postazioni ci sono piazza Duomo, P.zza Croce Rossa, Angolo tra Via Gustavo Di Valdengo e Via Italia, Via Antonio Gramsci, P.zza Fiume, (Via Italia), piazza Del Monte, i giardini Zumaglini, P.zza Primo Maggio, piazza Curiel.

La Croce Rossa Italiana dedica da sempre particolare attenzione alla formazione dei suoi volontari, considerando il primo soccorso un elemento fondamentale per la tutela della vita e della salute dell’uomo. La gara di primo soccorso rappresenta un momento di diffusione della cultura dell’educazione sanitaria e del primo soccorso, da sempre alla base dell’azione della Croce Rossa Italiana Le squadre saranno valutate in base alla tecnica applicata, alla priorità assegnata ai diversi casi, all’organizzazione del lavoro, alla chiamata di soccorso e all’intervento dell’intero team, alla capacità di coordinamento del caposquadra, al modo di agire nei confronti degli infortunati.

Ogni prova è coordinata da un Giudice “Master” coadiuvato da uno o più giudici con a disposizione una tabella di valutazione specifica per ogni soccorritore impegnato nella prova. La somma dei punteggi delle singole schede e di quella del Giudice Master costituirà la classifica. La squadra che si aggiudicherà il primo posto rappresenterà la nostra regione alla Gara Nazionale e se riuscirà magari potrebbe poi rappresentare l’Italia alla Gara Europea di Primo Soccorso (First Aid Convention in Europe)

Il 17 Giugno dalla mattina fino a tardo pomeriggio ci vedrete impegnati : chi a gareggiare, chi a preparare, chi ad accompagnare ; saremo a piedi e in bicicletta in giro per la Città ! Nel frattempo tanti altri Volontari svolgeranno le nostre consuete attività sul territorio siano esse a carattere sociale che di trasporto con un’ambulanza

Vi aspettiamo nelle postazioni per farVi vedere come una persona formata può aiutare chi ha bisogno! Per ogni info : www.cribiella.it

Mail : garaprimosoccorso.biella@gmail.com