Manutenzione del verde a Biella: oggi il Comune farà sopralluoghi per verificare lo stato degli interventi

Oggi venerdì 16 giugno l'assessore ai Parchi e Giardini Gigliola Topazzo si è segnata in agenda un importante appuntamento: dovrà procedere con i sopralluoghi per verificare il lavoro fatto in città dalle ditte alle quali è stata assegnata la manutenzione del verde.

Per la gestione e la cura del verde pubblico l'amministrazione ha infatti diviso la città in tre lotti, la cui manutenzione è stata affidata da aprile a novembre a tre ditte: una ha sede a Roma, una a Gattinara e una a Campobasso.

“In questi giorni le ditte sono andate avanti con il lavoro – spiega l'assessore Topazzo - . A mancare all'appello era in particolare la parte Sud della città, nei pressi della stazione e del Villaggio La Marmora, viali, rotonde , parchi e via dicendo. Ancora ieri hanno lavorato, oggi andrò personalmente a verificare se tutti gli interventi che abbiamo richiesto sono stati portati a termine”.

L'assessore al momento dell'aggiudicazione aveva dato istruzioni ben precise: “Avevo detto alle ditte che avrebbero dovuto finire tutto per oggi – continua – e oggi andrò a dunque vedere. Se qualche cosa non sarà stato fatto scatteranno le penali”.

In questi giorni in redazione sono arrivate anche molte segnalazioni che riguardano la manutenzione del verde nei cimiteri. “La pioggia non ha aiutato – conclude l'assessore - . La cooperativa che se ne occupa aveva iniziato i trattamenti, poi è arrivato il brutto tempo e ha dovuto rallentare, ma adesso è a buon punto. Proprio in questi giorni abbiamo provveduto con il diserbo al cimitero urbano”.