Piemonte verso la mutua per gli animali con l'inaugurazione a Biella del primo ambulatorio veterinario sociale, FOTO e VIDEO

Inaugurazione questa mattina 16 giugno a Biella del primo ambulatorio veterinario sociale in Piemonte. Al taglio del nastro in via Don Sturzo 20 era presente anche il Presidente della Regione Alberto Cirio con l'assessore regionale con delega, prima in Italia, al Benessere animale Chiara Caucino, che ha proposto l'iniziativa, oltre a diversi sindaci e amministratori del territorio, naturalmente Asl e rappresentanti delle forze dell'ordine.

"260 mila sono le persone seguite dai servizi sociali in Piemonte - ha esordito il Governatore - e vuole dire che sono 260 mila persone che potranno portare il loro animale d'affezione nei 14 ambulatori che apriranno entro l'estate in tutto il Piemonte dove gli verranno fornite le cure gratuite del caso. Questo progetto si realizza perchè il servizio veterinario dell'Asl di Biella con le sue persone e i suoi mezzi hanno fatto un importante lavoro, come Regione ci abbiamo messo qualche risorsa e perchè ci sono i volontari soprattutto, che fanno un lavoro grandissimo, e in Piemonte sono tanti".