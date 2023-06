Laghetto di Chiavazza, Chiola: "Grazie a tutte le persone che ci sono state vicine"

Dopo 16 anni di Volontariato presso il laghetto di Chiavazza, oppure dovremmo chiamarla Oasi Naturalistica, siamo arrivati alla fine, chiaramente non per colpa nostra, noi abbiamo cercato di fare il possibile, per mantenere questo posto fantastico ma non è stato così, ne abbiamo passate tante, con questa lettera voglio ringraziare tutte quelle persone che ci sono state vicino nella nostra impresa, sono talmente tanti che non riuscirei a scriverli tutti