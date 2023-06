Occhieppo Inferiore, chiusa via Astronomo Schiaparelli per cedimento dell'asfalto

A Occhieppo Inferiore è stata chiusa sia al traffico veicolare, che pedonale che ciclabile, via Astronomo Schiaparelli per via del cedimento dell'asfalto.

Il cedimento è dovuto a una rottura del tubo della fognatura, spiega la sindaca Monica Mosca: "La via è stata chiusa momentaneamente all'altezza del civico 11 a causa di una buca, probabilmente dovuta alle piogge di questi giorni. I tecnici stanno verificando i sottoservizi. Grazie per la pazienza e collaborazione".