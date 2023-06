Calcio mercato, dopo Messi anche Neymar verso addio al Psg

(Adnkronos) - Dopo Lionel Messi anche il brasiliano Neymar potrebbe lasciare quest''anno il Psg per quella che potrebbe essere una rivoluzione nel club francese, anche dopo le parole del francese Mbappè. Messi ha scelto gli Usa e l'Inter Miami in Mls nonostante l'offerta monstre da parte dell'Arabia Saudita che si conferma l'ombelico del mondo del mercato di questa sessione estiva. Infatti dopo Cristiano Ronaldo e gli ultimi arrivi di Benzema e Kante, in Saudi Pro League potrebbe arrivare Neymar. Gli sceicchi dell'Al Hilal infatti puntano diretti sul brasiliano e secondo quanto rivelato da Cbs si prefigura un'offerta pari a quella di Cr7, ovvero circa 200 milioni di euro a stagione.