Super Susanna Rocchetti: 8° e 9° posto e convoca al raduno della Nazionale

Nello scorso fine settimana si sono svolti a Pollenza in provincia di Macerata i Campionati Italiani Pista categorie Junior e Senior che hanno visto in buona forma i pattinatori biellesi della Bi Roller.

In particolare, Susanna Rocchetti categoria Junior che nelle due gare lunghe ha corso molto bene, con astuzia e ottime capacità di gestione, ottenendo brillanti risultati: un 8° posto nella 10 mila metri ad eliminazione e un 9° posto nella 10 mila punti ed eliminazione. Questi posizionamenti le sono valsi la convoca al raduno della nazionale, categorie Junior, che si svolgerà il 21 e 22 giugno a L’Aquila.

Complimenti a Susanna Rocchetti! Buone prestazioni anche per gli altri atleti della Bi Roller: Saverio Valli che al primo anno di categoria Senior come velocista si è messo in gioco contro avversari fortissimi correndo la 500, il giro e la 1000 metri e Dora Ferretto, categoria Junior, che ha gareggiato nelle due lunghe da 10 mila e nella 1000 metri. Molto sfortunato invece Achille Sangiorgi, appena rientrato dall’estero dove si era allenato per 10 mesi con una squadra di Taipei e aveva molte aspettative per questi campionati che invece l’hanno lasciato con l’amaro in bocca e la voglia di rivalsa: nella gara 10 mila ad eliminazione è partito in ultima fila e data la pista stretta e l’altissima velocità tenuta fin dai primi giri non è riuscito a sbloccarsi ed è uscito all’ultima doppia eliminazione chiudendo in 21° posizione.

Il giorno successivo correndo la 10 mila punti ed eliminazione invece è partito in prima posizione e per due giri ha tenuto lui l’andatura. Purtroppo, all’ultimo rettilineo del 3 giro è caduto e con lui è caduta la metà degli atleti. Alcuni minuti dopo la gara è ricominciata e anche se con grosse abrasioni in tutto il corpo e parecchi lividi ha corso una buona gara chiudendo in 16° posizione. Peccato, in entrambe le gare avrebbe potuto e voluto fare molto di più.I campionati per le categorie maggiori si sono chiusi ma restano ancora importanti gare di circuito che si svolgeranno durante l’estate e l’autunno.

Gli atleti Ragazzi e Allievi invece correranno ancora i Campionati Pista a Martinsicuro dal 28 al 30 luglio.Come sempre Bi Roller ringrazia Acqua Lauretana e Sellmat che ci accompagnano ovunque nelle gare e trasferte.