Equitazione, buoni risultati e due medaglie per il CEM FOTO

Si sono svolti presso gli impianti del Torrione di Tortona, i Campionati Regionali di Salto Ostacoli 2023. Oltre 450 binomi al via tra cavalli e pony. Buoni risultati e ben due medaglie per le atlete biellesi, portacolori del Centro Equestre di Mottalciata.

La medaglia d’argento nel campionato Ambassador di primo grado la mette al collo Sarah Mosca in sella alla sua cavalla di colore grigio Dollar Girl! Grande soddisfazione per questo consolidato binomio. Ottimo piazzamento e medaglia di bronzo per Anna Luciani e Alice JVZ, nel campionato brevetti 110, binomio di recente formazione ma che promette davvero bene.

Ottimi percorsi anche per Anna Angelica Rovetto su Mallmore Bobby che chiudono al quarto posto, dopo due percorsi netti e un errore nella finale, nel campionato pony 110. Bene anche al suo debutto Viola Pagani su Sweeb che chiudono la finale con un bel percorso netto nella categoria pulcini pony.

Prossimo appuntamenti la finale del trofeo ludico pony prossima settimana a Caravino.