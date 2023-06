Grande successo per la Camminata della Salute andata in scena a Cavaglià domenica 11 giugno.

Circa 150 i partecipanti all'evento che, partendo da Villa Salino, hanno percorso 6 chilometri su un tratto della Via Francigena. “Al ritorno aperitivo per tutti i partecipanti offerto dalla Farmacia Biondi – spiegano dal Comune - a cui va un ringraziamento speciale, unitamente al dott. Francesco Scarcella, abile organizzatore come sempre”.