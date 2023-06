I vantaggi nell’utilizzo del montascale per anziani

L’uso ricorrente del montascale per anziani può certamente trasformare in positivo la vita di questa specifica fascia di età, alle prese con le prime, importanti difficoltà motorie. Tale dispositivo permette di condurre un qualsiasi individuo in vari angoli della casa, superando facilmente ostacoli come le scale. Un vantaggio particolarmente adatto a chi vive in condominio o negli appartamenti disposti su più piani. I recenti montascale per anziani, al passo con gli ultimi progressi della tecnologia, sono dotati di un funzionamento sempre più semplice, garantendo sicurezza e indipendenza senza eguali.

Un biglietto da visita per un ausilio sempre più necessario per gli svariati benefici offerti all’utilizzatore, sia sul piano prettamente fisico che su quello mentale. Andiamo ad analizzare alcuni dei benefit più concreti che l’acquisto di un montascale può assicurare agli anziani.

Il montascale per anziani consente di riscoprire una ritrovata autonomia

Superata una certa età le scale sono un vero e proprio pericolo, un falso alleato tra le mura di casa. Ci ritroviamo a percorrerle diverse volte durante il giorno, con una fatica sempre maggiore e con un conseguente aumento del rischio di incidenti. Del resto, una brutta caduta potrebbe mettere a rischio la salute fisica e psicologica di una persona anziana. La mortificazione legata ad una indipendenza ormai svanita potrebbe provocare un senso di tristezza e abbattimento. Per questo è importante superare qualsiasi ostacolo in sicurezza: il montascale, attraverso la sua comoda poltroncina, allontana qualsiasi preoccupazione di spiacevoli inconvenienti. Il dispositivo diventa utile anche per portare su e giù oggetti pesanti come i sacchetti della spesa, alleggerendo la fatica e impedendo infortuni.

Attraverso il montascale si riprende a vivere la casa nella sua interezza

L’avanzare dell’età porta con sé il rischio di abbandonare gradualmente una parte della propria abitazione. I piani alti, infatti, vengono pian piano dimenticati, autocostringendosi a stabilirsi al piano terra. Per quale motivo si deve accettare passivamente di trascorrere la propria vita in spazi più ristretti, fino a sperimentare quasi un senso di prigionia? A tal proposito il montascale è utile a riscoprire ogni angolo della casa, riprendendo possesso degli spazi nella loro interezza. Spostarsi su e giù per le scale non costituirà più una minaccia, siano esse dritte, curve, ripide o a chiocciola.

Il montascale allontana gli infortuni domestici

Torniamo a ribadire come le cadute per le scale siano tra gli incidenti domestici più ricorrenti in assoluto. Statisticamente si tratta di uno degli ambienti più rischiosi, più di cucina, bagno e camera da letto. L’equilibrio precario legato all’età può provocare una brutta caduta. In certi casi, il rischio è che si tratti di un primo scoglio che conduce l’anziano verso un graduale e incessante declino. Per scongiurare simili scenari è necessario non farsi cogliere impreparati. Disporre di un montascale in casa rende è una soluzione per anticipare qualsiasi tipo di disgrazia. L’ampia e comoda poltroncina, provvista di cinture di sicurezza e di braccioli dall’impugnatura salda ed ergonomica, è un sinonimo di sicurezza. Il telecomando e i sensori intelligenti di cui sono dotati alcuni modelli riescono persino a percepire eventuali ostacoli.

Il montascale è unico nella sua semplicità

Spesso richiesto su misura, e di conseguenza personalizzato secondo le esigenze, il moderno montascale è studiato all’insegna della semplicità. Ha un funzionamento molto chiaro e istantaneo: per prima cosa sarà sufficiente riportare la poltroncina al piano con il telecomando. Una volta comodamente seduti, basta allacciare le cinture e poi avviare il dispositivo. In pochi istanti si giungerà a destinazione in assoluta sicurezza.

Si può ottenere un montascale senza spendere un capitale

Ci sono soluzioni per tutte le tasche: dai dispositivi usati, ricondizionati e dal valore pari al nuovo, fino ai pagamenti a rate. Esistono perfino agevolazioni e detrazioni, assicurate a chi è dotato di mobilità ridotta. Sempre dal punto di vista economico, è bene considerare l’aumento del valore dell’immobile in caso di installazione di un valido montascale.