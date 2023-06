A Graglia un concerto per la Festa della Madonna Lauretana

Domenica 18 giugno a Graglia è in calendario un concerto per la Festa della Madonna Lauretana, organizzato dal Santuario di Graglia in collaborazione con la Proloco del Santuario, il Comune di Graglia e Anbima-Biella (l'associazione di rappresentanza delle bande musicali della nostra provincia).

L'evento è alle ore 15:30 al Santuario di Graglia (in caso di maltempo, il concerto si terrà all'interno della chiesa) eseguito dalle "Bande musicali della Valle Elvo":

Banda musicale di Netro - direttore, Gabriele Pellerei

Filarmonica Donatese APS - direttore, Stefano Tamagno

Società Filarmonica di Occhieppo Inferiore APS - direttore, Raffaello Cangiano

Unione musicale Zimonese - direttore, Cristiano Migazzo