Banca Sella lancia nuova app per trading online

Una nuova app completamente rinnovata nel design e nelle funzionalità, progettate sia per coloro che vogliono avvicinarsi al mondo del trading online, sia per gli utenti più esperti. Banca Sella lancia all’Investment & Trading Forum di Rimini la nuova applicazione “Sella Trader”, disponibile per dispositivi Android e iOS, caratterizzata da immediatezza e semplicità di utilizzo nonché dalla presenza di alcune modalità per operare in modo sempre più efficace sui mercati finanziari.

Tra le novità di Sella Trader figurano tre diversi “ambienti” a disposizione degli utenti. Il principale consente all’utente di negoziare direttamente sui mercati, inserendo gli ordini e monitorando i listini. Il secondo ambiente è quello del “virtual broker”, dove si può simulare l’attività di trading senza utilizzare somme reali. Questa funzionalità permette, infatti, ai principianti di acquisire maggiore confidenza, testando le varie funzionalità e potendo avvicinarsi passo dopo passo ai mercati finanziari in tutta sicurezza; allo stesso modo consente ai trader più esperti di provare nuove strategie, combinazioni e strumenti evoluti, verificandoli in un ambiente sicuro prima di applicarli direttamente ai listini. Il terzo ambiente è quello del “gaming”, che offre la possibilità di “sfidare” altri utenti in speciali gare di trading, sempre senza l’utilizzo di denaro reale, mettendo alla prova le proprie capacità e confrontandosi con nuovi appassionati.

“Il lancio di questo nuovo canale di accesso al mondo del trading online si inserisce nella nostra strategia basata sullo sviluppo di servizi e soluzioni innovative che consentono ai nostri clienti di operare via smartphone in maniera sempre più efficace, semplice e veloce – ha affermato Luca Ferrarese, Head of Retail & Affluent di Banca Sella -. La realizzazione della nuova app Sella Trader risponde, inoltre, alle esigenze di un settore, come quello dei mercati finanziari, dove è importante facilitare l’approccio e l’esperienza degli utenti avvicinandoli gradualmente alle attività di negoziazione, attraverso il rafforzamento delle competenze e con la possibilità di poter testare, in sicurezza, le proprie strategie”.

Sella Trader permette di negoziare in tempo reale azioni, obbligazioni, future e opzioni nelle principali Borse mondiali, analizzare i titoli di interesse con grafici professionali e indicatori di analisi tecnica, utilizzare un book integrato nel tabellone delle quotazioni oltre che un book dispositivo, personalizzare le liste con i titoli preferiti. Le informative di Borsa messe a disposizione sono gestite ora tramite cloud, fornendo agli utenti un flusso più veloce e affidabile, soprattutto nei momenti di picco degli scambi. Sono state inoltre introdotte funzionalità per migliorare l’attività quotidiana di trading, attraverso lo sviluppo di una home page più intuitiva e con le sezioni maggiormente utilizzate in evidenza; l’app prevede infine una nuova modalità di immissioni degli ordini più semplice e immediata.