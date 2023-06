Cappuccetto Rosso al Piazzo con “Luna delle mie brame”

Avrà luogo Domenica 18 giugno alle 18.30 a Palazzo Gromo Losa il nuovo spettacolo della rassegna “Famiglie a Teatro” a cura della Fondazione Teatro Ragazzi e giovani onlus dal titolo “Luna delle mie brame”.

Cappuccetto Cappuccino, chiamata per comodità K, e un’incredibile missione da compiere: rimettere la luna al suo posto. E poi bisogna fare in fretta perché se torna la strega sono guai. “Io qui non ci volevo nemmeno stare, dovevo solo portare il cestino a mia sorella”. Inizia così l’avventura di un’improbabile e insospettabile protagonista che - inciampando in assurde situazioni che la portano a crescere, a mettersi alla prova, a fare i conti con le proprie insicurezze e paure - riporta l’ordine nel bosco.

Uno spettacolo che affronta in una maniera bizzarra il mondo delle fiabe e delle favole che mette in scena in modo spiazzante i personaggi delle storie più popolari. Una storia fantastica che stravolge gli equilibri, sovverte le regole e affronta importanti temi come il coraggio e la paura da un insolito punto di vista. Lo spettacolo è ad ingresso libero previa prenotazione. La fascia d’età consigliata è dai 6 anni e la durata circa 1 ora.

Lo spettacolo è curato da Giorgia Goldini in collaborazione per la messa in scena con Rebecca Rossetti. Ideazione costumi Agostino Porchietto; progettazione scenografica Lucia Giorgio; creazione luci Bruno Pochettino; sound designer Niccolò Bosio.