Vigili del Fuoco e 118 a Chiavazza per soccorrere un uomo, FOTO

Intervento dei Vigili del Fuoco e del 118 oggi a Chiavazza per soccorrere un uomo che era caduto a terra nel suo alloggio e non riusciva più a rialzarsi.

Intorno alle 13,15 è arrivata al 112 una chiamata in cui si chiedeva di intervenire in quanto sentivano il vicino, un uomo di 73 anni, che chiedeva aiuto dal suo appartamento in via Coppa.

Sul posto sono arrivati i Vigili del Fuoco che sono entrati nell'appartamento servendosi di una scala, e il 118 che una volta aperto l'alloggio ha preso in cura il malcapitato e l'hanno trasportato in ospedale.