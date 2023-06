Crolla parte del tetto nella notte, preoccupazione ad Andorno: edificio evacuato e strada chiusa FOTO

Momenti di preoccupazione nel comune di Andorno Micca, dove è avvenuto il crollo parziale di una parte del tetto di un'abitazione di due piani.

È successo ieri sera, poco dopo le 21.30, in via Gagliardini. Fortunatamente non si sono registrati feriti. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco per la prima messa in sicurezza dell'edificio, oltre ai Carabinieri, al sindaco Davide Crovella e ai tecnici del Comune. I detriti si sono riversarti all'interno dei locali.

Per sicurezza sono state evacuate le due anziane residenti, ospitate per la notte a casa di parenti. L'immobile è stato dichiarato inagibile. Inoltre, come da ordinanza, la strada è stata chiusa al passaggio per le operazioni di sistemazione e molto probabilmente verrà riaperta entro la fine della settimana.