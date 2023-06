Ponte Tangenziale, lavori iniziano ufficialmente lunedì alle 8

Come già annunciato con precedenti comunicazioni, ANAS con ordinanza di ieri ha dato avvio ai lavori sul ponte Cervo che inizieranno il prossimo lunedì 19 giugno, alle 8.

I lavori costringeranno all'attivazione di alcune modifiche della viabilità stradale, istituendo in particolare un senso unico permanente con direzione da Biella verso Chiavazza/Cossato. Resta assicurata l’entrata in superstrada da Biella e da Biella Chiavazza mentre in uscita sarà accessibile solo il varco verso Biella-Chiavazza.

È altresì libero l’accesso alle zone industriali limitrofe. I lavori termineranno alle 18 del 18 agosto. In allegato l’ordinanza ANAS.