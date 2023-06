Chiorino: "Alpini modello silenzioso di coraggio, dedizione e sacrificio per i nostri giovani"

“Torino e il Piemonte sono un tutt’uno con la Brigata Alpina Taurinense. Anche a nome del Presidente Alberto Cirio voglio esprimere la più profonda gratitudine ai nostri Alpini perché il loro ruolo prezioso rappresenta un modello forte di una quotidianità silenziosa, un esempio per i nostri giovani, il punto di riferimento per tutti: ovunque si posi il nostro sguardo, nell’Italia di ieri e nell’Italia di oggi, osserviamo un patrimonio inestimabile di interventi portati avanti con determinazione, competenza e passione da questo Corpo, perché dimostrano che l’appartenenza è una missione di vita, perchè una volta indossato il cappello, si è Alpini per sempre. Un “grazie” sentito alle donne e agli uomini che hanno preso parte all’operazione “Enhanced Vigilance Activity” ai quali va la mia personale riconoscenza e la mia profonda ammirazione. È attraverso l’onestà della coerenza unitamente al coraggio della responsabilità che i nostri Alpini esprimono il senso Patrio che li anima e che non li fa mai arretrare di fronte al dovere ed alle sfide. Esprimo i miei più sinceri auguri al Generale di Brigata Nicola Piasente che lascia la Taurinense per andare a ricoprire un nuovo prestigioso incarico come Capo di Stato Maggiore della NATO nella Mission Iraq a Baghdad e benvenuto al Generale Enrico Fontana che prende le redini di questo corpo valoroso, orgoglio di questo territorio e della nostra Nazione”.

Lo ha dichiarato questa mattina alla Caserma Monte Grappa di Torino Elena Chiorino, Assessore al Lavoro e Formazione, Istruzione, Merito e Diritto allo studio universitario, intervenuta in rappresentanza della Regione Piemonte nel corso della cerimonia di avvicendamento in comando della Brigata Taurinense del Generale di Brigata Nicola Piasente con il Generale di Brigata Enrico Fontana.