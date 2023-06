SOS animali: a Biella il primo ambulatorio veterinario gratuito del Piemonte

A dicembre la Regione aveva dato comunicazione che entro giugno avrebbero aperto 6 ambulatori sociali in Piemonte, realtà che garantiranno prestazioni sanitarie gratuite a favore degli animali di proprietà delle persone in carico ai servizi sociali.

Nei mesi i numeri sono cambiati, nel senso che saranno 14 gli ambulatori che saranno aperti in Piemonte, di cui 6 nel quadrante Nord, e il primo taglio del nastro di questi ambulatori sarà domani venerdì 16 giugno a Biella in via Don Sturzo 20.

Gli ambulatori in tutto saranno 6 sei per quattro aree interaziendali, alle quali si aggiungono le Asl TO3 e TO4. Ogni area avrà una Asl capofila che gestirà il progetto. Gli ambulatori serviranno le 260.000 persone in carico ai servizi sociali, buona parte delle quali possiede un animale d'affezione, garantiranno le prestazioni di base.

L’iniziativa è dell’assessore regionale con delega, prima in Italia, al Benessere animale Chiara Caucino, che domani venerdì 16 giugno sarà presente all'inaugurazione alle ore 10,30 presso la sede del Centro Veterinario gratuito per gli animali d’affezione per le fasce sociali più deboli, in via Don Sturzo 20, a Biella.

Oltre all’assessore regionale al Benessere Animale, Chiara Caucino, saranno presenti, tra gli altri il sindaco, Claudio Corradino, l’assessore Isabella Scaramuzzi con altri esponenti della giunta biellese, il DG dell’Asl Biella, Mario Sanò i rappresentanti delle Associazioni e altre importanti autorità locali.

Si tratta della prima inaugurazione ufficiale di un Ambulatorio Veterinario Sociale in Piemonte, una vera e propria novità per sostenere i più fragili nella consapevolezza dell’importanza, affettiva, ma anche terapeutica, degli animali da affezione.