Biella: una nuova casa per le oche del laghetto di Chiavazza, FOTO e VIDEO

Alcune delle oche del laghetto di Chiavazza al parco in Regione Croce da questo pomeriggio di oggi giovedì 15 giugno hanno una nuova casa: si trovano a Cascina Rovet.

E' da inizio anno che l'assessore competente del comune di Biella Gigliola Topazzo aveva lanciato un appello per cercare volontari che si occupassero del laghetto e dei suoi animali. L'associazione che da sempre gestisce l'area e si è sempre occupata degli animali, versa in seria difficoltà e necessita di nuova linfa e di persone appassionate ai quali stia a cuore il benessere degli animali. L'appello ad oggi è però caduto nel vuoto.

"Non potevamo fare diversamente - spiega l'assessore - . Per il momento ne abbiamo portate via una decina, speriamo che sia solo per loro una situazione momentanea, fino a quando non troveremo qualcuno che si occupi di gestire questa magnifica realtà. Per ora ringraziamo chi si è sempre occupato del laghetto e Cascina Rovet, e speriamo che qualcuno si prenda a cuore il futuro di questa bellissima realtà".

A breve inizieranno intanto dei lavori di sistemazione dell'area, il Comune ha già in mano i preventivi.