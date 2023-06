Biella, un lettore scrive: “Ora in viale Carducci c'è il laghetto per rilassarci”

“Ci ha pensato madre natura a rendere più bello il viale Carducci di Biella. Grazie per non avere pulito i tombini, adesso abbiamo il laghetto per rilassarci”.