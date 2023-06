Gara di fine stagione per l’ASD Kwan Taekwondo Biella, ecco com'è andata

Gara di fine stagione per l’ASD Kwan Taekwondo Biella che partecipa a Roma al torneo Kim&Liù, la competizione più importante dell’anno organizzata dalla FITA e dedicata agli atleti nati tra il 2017 e il 2012. L’evento si è svolto nella bellissima cornice Foro Italico, in concomitanza del Grand Prix 2023 di Taekwondo dove si sono incontrati atleti da tutto il mondo e i cui risultati sono conteggiati per la qualificazione ai prossimi Giochi Olimpici di Parigi 2024.

Ciò ha reso l'atmosfera del torneo ancora più magica e indimenticabile perché ha permesso ai ragazzi presenti di conoscere i propri idoli dal vivo. La manifestazione. che coinvolge i piccoli atleti in arrivo da ben 4 nazioni, ha raggiunto la quota di circa 1.800 iscritti che si sono confrontati nella specialità dedicata al combattimento il 10 e 11 giugno. L’ASD Kwan Taekwondo Biella ha partecipato con 3 atleti nella classe kids (2012 – 2013). Alessandro Bagatello nella categoria -33 kg e Giovanni Furlan nella categoria -36 kg entrambi nel gruppo D, ovvero atleti più esperti con almeno 4 anni di tesseramento. Purtroppo i 2 ragazzi pagano lo “scotto” del nuovo regolamento, che non si basa più sul grado di cintura raggiunto, ma appunto sugli anni di tesseramento e vengono eliminati al primo turno da 2 atleti più esperti che peraltro hanno vinto il torneo nelle categorie indicate.

Federico Cian nella categoria -52 kg nel gruppo C, cinture Verdi e Blu, dal 1° al 3° anno di tesseramento, raggiunge invece il gradino più alto del podio con la medaglia d'oro, vincendo gli incontri con i suoi avversari in netta superiorità, regalando così all’ ASD Kwan Taekwondo Biella un prestigioso piazzamento in questa importante competizione a livello internazionale, trampolino di lancio per i campionati italiani riservati alle cinture rosse e nere.

Il coach Dino Umilio si ritiene molto soddisfatto dell'esperienza: << Ringrazio i genitori che mi hanno accompagnato e supportato in questa splendida esperienza ed i ragazzi che hanno avuto la forza e la volontà di confrontarsi. Sono certo che saranno di esempio per la crescita e la partecipazione negli anni avvenire agli altri atleti della squadra>>.