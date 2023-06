Chiavazzese, Stefano Bellinazzo è il nuovo direttore generale

La Chiavazzese '75, comunica di conferire ufficialmente l'incarico di Direttore Generale della società a Bellinazzo Stefano. La Società, con il suo Presidente, ha svolto un'attenta analisi interna per individuare gli aspetti che potessero portare miglioramenti organizzativi e di crescita per il Club; con ciò si è deciso di introdurre all'interno dell'organigramma societario la figura di Direttore Generale che avrà il compito di coordinare, ottimizzare, amministrare sotto il punto di vista gestionale e migliorare l'efficienza organizzativa e qualitativa della società.

Il neo DG Bellinazzo, classe 1993, sarà inoltre la figura di collegamento tra il Presidente Massimo Lorena, il Direttore Sportivo Vilmo Rosso ed il settore tecnico per ciò che concerne la prima squadra. La società esprime tutto il suo entusiasmo a conferire tale incarico di responsabilità ad una persona che da molti anni fa parte della famiglia blu-cremisi - prima da giocatore della prima squadra e poi da Istruttore della Scuola Calcio – e, vista la sua ottima conoscenza dell'ambiente chiavazzese, ritiene che possa essere l'elemento adatto a rivestire tale incarico.

“E' da tanti anni che sono all'interno di questa fantastica società, che è anche il club del quartiere in cui sono nato e cresciuto - annuncia Stefano Bellinazzo. Poter dare una mano alla “mia” società in questo modo è, per me, qualcosa di veramente bello ed entusiasmante. Spero di riuscire a dare un contributo alla Chiavazzese ed a tutti i dirigenti che la compongono; solo con il lavoro, la collaborazione ed il dialogo si potrà continuare a costruire una società solida, sana e rispettata da tutto il panorama calcistico regionale. E' questo appunto il percorso che ha voluto intraprendere saggiamente il Presidente Massimo Lorena da qualche stagione e che giustamente, anno dopo anno, vuole proseguire apportando alcune migliorie innovative, frutto di una attenta analisi e senza lasciare nulla al caso. Insieme al Presidente, al DS ed al mister stiamo già lavorando da parecchie settimane per la stagione che verrà, ma ogni discorso è volto all'intera società senza alcuna esclusione: dai più piccoli fino alla Promozione. Ringrazio il Presidente Lorena ed il vice Presidente Ramella per avermi conferito tale incarico e per credere in me in questo nuovo incarico che mi hanno conferito. Forza Chiavazza!”.