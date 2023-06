Biella Corse, due terzi posti al Rally delle Valli Ossolane, FOTO

Rally Valli Ossolane

Si è chiuso con un bel terzo posto assoluto, di gruppo e di classe il 59° Rally della Valli Ossolane per la Scuderia Biella Corse. A conquistarlo sono stati i locali Fabrizio Margaroli e Leone Natoli, in gara con una Skoda Fabia Evo (gruppo RC2N, classe R5) preparata dalla Gima Autosport.

Il secondo miglior risultato della Scuderia è stato ottenuto da Emanuel Comparoli e Marco Bevilacqua, ventisettesimi assoluti e sesti di gruppo e di classe con la loro Renault Clio (gruppo RC3N, classe S1600). "Anche se ho fatto molta fatica questa volta a correre ... non mi trovavo con la macchina!" ha dichiarato al termine il pilota.

Poi Patrich Chironi e Joly Yannick, che con la loro Renault Clio RS (gruppo RC4N, classe R3), hanno terminato la gara al 41° posto assoluto, undicesimi di gruppo e quinti di classe. "Grazie alla nostra assistenza, che è riuscita a trovare l'assetto giusto per noi!".

“In virtù di questi risultati” ha commentato al termine il “Team Manager”, Alby Negri “Biella Corse si è piazzata al terzo posto nella classifica delle Scuderie. Bene così!”.

A seguire, nella classifica degli equipaggi Biella Corse, sono arrivati Vincenzo Fiumanò e Roberto Marsero. Con la loro piccola Peugeot 106 (gruppo RC5N, classe N2) hanno chiuso all'87° posto assoluto, ventiseiesimi di gruppo e noni di classe oltre che dodicesimi nella classifica delle "due ruote motrici" e tredicesimi in quella degli "Under 25". E poi i "debuttanti" in Biella Corse Michele Giovanola e Francesca Belli, in gara con un'altra Peugeot 106 (gruppo RC5N, classe N2). Hanno terminato al 102° posto assoluto, trentasettesimi di gruppo e tredicesimi di classe oltre che quattordicesimi fra le "due ruote motrici" e quindicesimi fra gli "Under 25".

Sfortunati invece gli altri equipaggi della Scuderia al via. Daniele Bestetti e Mattia Nicastri, in gara con una Skoda Fabia Evo (gruppo RC2N, classe R5) si sono ritirati nella seconda prova della gara, "a causa di un piccolo errore sulla Crodo. Peccato, le sensazioni erano buone ed eravamo anche riusciti a trovare delle regolazioni ottimali. Ora ci concentriamo sul Rally del Rubinetto, la nostra gara di casa!".

Niente da fare anche per Fausto Ingignoli e Thomas Trombetta, al via con una Peugeot 208 VTI (gruppo RC4N, classe R2B). "Bel percorso e bella gara ma purtroppo ci siamo dovuti ritirare nella quarta prova, per problemi alla vettura!".

Ritiro anche per Manuel Cerutti e Andrea Viola, in gara con una Citroen Saxo VTS (gruppo RC5N, classe N2) costretti a fermarsi nella sesta prova speciale della giornata. Gara finita anzitempo anche per Andrea Bertoli che, a causa dell'indisponibilità dell'annunciata Seicento Sporting, ha gareggiato con Aldo Gentile su di una Peugeot 208 (gruppo RC4N, classe Rally 4). Si sono ritirati al termine della terza prova speciale.

Per quanto riguarda i navigatori Biella Corse, Luca Pieri, in gara con Massimo Marasso con una Skoda Fabia (gruppo RC2N, classe R5) ha chiuso al decimo posto, assoluto, di gruppo e di classe. "Un decimo posto dignitoso ma va detto che siamo stati penalizzati dall'aver fatto il primo giro con un braccetto rotto. Poi, sotto la pioggia, con le gomme che avevamo, abbiamo fatto quel che si poteva fare!".

Al traguardo è arrivato anche Ilvo Rosso, che il Valli Ossolane l'ha fatto al fianco di Lorenzo Cerutti su di una Renault Clio RS (gruppo RC5N, classe N3). Si sono piazzati al 66° posto assoluto, noni di gruppo e quarti di classe.

Infine Gabriele Meloni, che ha navigato Stefano Blessent su di una Peugeot 208 GTI (gruppo RC4N, classe Rally 4) ha chiuso al 55° posto, diciannovesimo di gruppo e settimo di classe.

San Marino Rally

Questo fine settimana, al 51° San Marino Rally torneranno in gara i biellesi Davide Negri e Marco Zegna, più che mai decisi a riscattare il risultato della prima prova della stagione (il Rally della Val d’Orcia, dove, nonostante la rottura del cambio, hanno comunque ottenuto il terzo posto di categoria).

Negri-Zegna gareggeranno nuovamente con la Citroen DS3 (gruppo RC2N, classe N5) della Tecnica Bertino di Alessandria, con cui saranno in tutte le gare valide per il Trofeo N5 Terra 2023.

Va ricordato che le N5 sono delle vetture 4 ruote motrici che simulano molto da vicino una R5 ma, rispetto a questa, hanno un costo di acquisto e di utilizzo più basso.

“Quest’anno in Italia i Trofei della categoria N5 sono due” ricorda Alby Negri “divisi per tipologia di rally. Si corrono infatti il Trofeo N5 Asfalto e il Trofeo N5 Terra, entrambi con quattro gare valide per il rispettivo Campionato Italiano. Poi ci sarà la finalissima, su asfalto e terra, al Rally di Monza a dicembre”.

La gara, seconda prova del Campionato Italiano Rally Terra, partirà da Borgo Maggiore (San Marino) venerdì pomeriggio e si concluderà a San Marino sabato a fine giornata. In programma ci sono nove prove speciali, di cui una, la “Power Stage San Marino” (di 2,04 chilometri) si correrà venerdì. Le altre, ricavate da due passaggi sul tracciato “Terra di San Marino” (di 4,94 chilometri) e tre su “Pieve di Cagna” (di 8,16 chilometri) e “Lunano” (di 12,68 chilometri), saranno tutte di sabato.

In totale i concorrenti percorreranno 321,37 chilometri, di cui 74,44 di prove cronometrate.