40° Torneo Giorgio Varesano, in campo 400 piccoli calciatori (foto di Giacomo Chiarini)

Si è tenuto nel fine settimana, fra il 10 e l’11 giugno, la manifestazione di successo “40° Torneo Giorgio Varesano”, che con 400 atleti e circa mille persone interessate, ha ripopolato il Parco La Salute di Andorno Micca.

Le giornate sono state organizzate dal Gruppo Sportivo Dilettantistico GSD San Lorenzo, che con la collaborazione del Comune di Sagliano Micca, hanno accolto le sfide calcistiche di 27 Società e circa 40 squadre: (San Lorenzo, F.R. Valdengo, Tiger, Acc. Torino Granata, Varallo, V. Lamarmora, Cavaglià, Diavoletti, Azeglio, Acc. Torino Bianca, Rivarolese Granata, Biellese Bianca, Valdilana, Città Di Cossato, Biellese Nera, Ceversama, Rivarolese Bianca, Gaglianico, Valsessera, Ponderano Nero, Vilianensis, Valle Elvo, Ponderano Bianco, F.R. Valdengo Bianco, F.R. Valdengo Blu, Santhià e Borgosesia.).

“Ci riteniamo entusiasti e molto soddisfatti dei risultati ottenuti – affermano gli organizzatori – La manifestazione è nata grazie alla collaborazione e all’amicizia, esclusivamente tramite passaparola: per il prossimo anno, le squadre presenti sono già tutte iscritte e per merito della grande cooperazione, sono in molte le società che arrivano da fuori provincia. Un calcio pulito, all’insegna dei valori dello sport e del sostegno reciproco”.

Nella giornata di sabato, si sono sfidate le categorie dei Piccoli Amici e Primi calci; mentre la domenica, hanno partecipato Primi Calci e Pulcini Misti, per seguire con le premiazioni fuori classifica, nelle quali sono stati assegnati premi a ciascun partecipante.

“Vogliamo dedicare un ringraziamento speciale alle amministrazioni, che ci hanno fornito la possibilità di organizzare il Torneo; a Marco Pizzato della FIGC; ad Andrea De Agostini, per il supporto e l’aiuto dei comuni; al Presidente di GSD San Lorenzo, Santomauro Massimo; al Direttore Sportivo Sergio Giamello e ai parenti di Giorgio Varesano, Rosa e Mino Varesano, che hanno inviato una lettera firmata con i ringraziamenti per il Memorial” concludono gli organizzatori.