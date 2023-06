Movimento 5 Stelle: "Auspichiamo si ripristini il treno delle ore 6,02"

Riceviamo e pubblichiamo:

"Il Movimento 5 Stelle appoggia la protesta dei pendolari biellesi rispetto all’anticipo del treno da Biella per Milano alle ore 5,32 fatto che causa notevole disagio ai lavoratori che tutti i giorni si recano nel capoluogo lombardo. Auspichiamo che chi di dovere provveda a ripristinare il treno delle ore 6,02.

Al tempo stesso crediamo che sia indispensabile venire incontro alla richiesta legittima di poter usufruire dei treni veloci provenienti da Torino e diretti a Milano al mattino. Il treno delle 6,41 da Biella arriva a Santhià alle 7,07 mentre il treno veloce per Milano parte da Santhià alle 7,04. Stessa cosa per quello delle 7,51 da Biella che arriva a Santhià alle 8,13 e quello per Milano parte un minuto dopo. Si tratta di modifiche di orario di pochi minuti in modo da permettere ai viaggiatori di salire sui treni veloci per Milano in tempo utile, non crediamo proprio che si chieda la luna.

Rimangono poi i problemi dei treni diretti per Torino in numero esiguo e dell’adeguamento della Biella-Novara attraverso elettrificazione e altri interventi necessari sulla linea.

Riteniamo che il collegamento ferroviario efficiente di Biella con Torino e Milano sia uno dei fattori cruciali per frenare la decadenza demografica ed economica del territorio e garantire una mobilità ecologicamente sostenibile. Su questo aspetto la nostra forza politica continuerà a impegnarsi a livello locale e regionale anche attraverso i propri consiglieri in Regione Piemonte.

Purtroppo altre forze politiche hanno preferito impegnarsi nella realizzazione dei 15 km di collegamento tra San Giacomo e Ghemme, intervento che comporterà una spesa di 300 milioni di euro, altro consumo di suolo, nessun vantaggio per la mobilità verso Torino e irrisori benefici per quella verso Milano e ulteriore impulso al traffico su gomma che dovrebbe invece essere ridotto se davvero si crede nella transizione ecologica".