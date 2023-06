Enrico Frandino entra nei "Popolari nella rete"

Enrico Frandino entra nel movimento centrista "Popolari nella rete", fondato da un gruppo di politici ed intellettuali che vogliono rilanciare un progetto di forza politica moderata e centrista.

Il movimento è stato fondato nel 2021 da Mario Mauro e Andrea Olivero, rispettivamente ex europarlamentare e dall'ex Ministro delle politiche Agricole nel governo Monti. Con loro, Raffaele Bonanni ex segretario nazionale Cisl, Giuseppe De Mita, Andrea Zamagni ed altri esponenti di spicco del mondo cattolico e delle più svariate realtà sociali, a livello Piemontese il movimento è guidato da Giorgio Merlo, giornalista ed ex parlamentare in passato presidente nazionale del movimento.

Noi di centro dell'ex ministro Clemente Mastella, Enrico Frandino sarà referente provinciale della nuova realtà che si sta strutturando in Piemonte: "Ho accettato questo incarico nonostante i miei numerosi impegni artistici, perchè credo in una testimonianza da intellettuale prestato alla politica. C'è bisogno di una realtà che vada verso un convinto sistema di forze moderate e centriste per bilanciare destra e sinistra e dare una voce a chi non si riconosce nell'attuale offerta politica. Credo fortemente in un impegno cattolico democratico che oggi è assente quasi totalmente nel panorama politico attuale, la mia testimonianza va in quel senso da semplice intellettuale che soffre nel vedere calpestati diritti acquisiti con lotte e conquiste costate anche sacrificio umano e di libertà. "