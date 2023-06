Perché scegliere il "trapianto" di capelli non chirurgico?

L’infoltimento dei capelli è una pratica utile a contrastare e combattere il diradamento capillare. Nel mondo in cui l'aspetto estetico gioca un ruolo importante nella società, la perdita di capelli può diventare una grande preoccupazione per alcuni professionisti.

Anche se il trapianto di capelli chirurgico è stato un'opzione popolare per decenni, ci sono ora alternative non chirurgiche che stanno guadagnando terreno. Queste opzioni offrono una vasta gamma di benefici, dal dolore minimo ai tempi di recupero più veloci e senza cicatrici.

Difatti, esistono delle tecniche di infoltimento dei capelli senza intervento chirurgico, le quali richiedono un minimo dispendio di tempo e di energie e promettono dei risultati naturali e durevoli nel tempo.

Si può considerare a tutti gli effetti la tecnica non chirurgica un'opzione ideale per coloro che cercano di ripristinare una chioma senza sottoporsi a un intervento chirurgico. Questa tecnica offre numerosi vantaggi, tuttavia, è importante scegliere un medico esperto e qualificato per eseguire il trattamento affinché si ottenga una soluzione aderente alle aspettative.

Comprensione delle cause della perdita di capelli

La perdita di capelli può essere causata da una varietà di fattori, tra cui l'età, la genetica, lo stress, le malattie autoimmuni e la chemioterapia. Talvolta ciò avviene per uno squilibrio metabolico o a seguito di una malattia. Spesso, si risolve il problema a tavola, aumentando l’assorbimento di vitamine e di minerali. Invece, può succedere che il fenomeno sia irreversibile e il diradamento diventi sempre più incipiente.

Indipendentemente dalle cause, la perdita di capelli può avere un impatto significativo sull'autostima e sul benessere emotivo di una persona. Quando non ci si sente a proprio agio a causa della perdita dei capelli si riversa questa debolezza anche sulla vita sociale e su quella lavorativa. Inoltre, la percezione della nostra immagine è offuscata e sbiadita.

Le formule di infoltimento dei capelli non chirurgiche aiutano a ridurre l'impatto di questa perdita, ripristinando la linea di capelli tanto da sembrare come se non fossero mai caduti. Si tratta di un trattamento non invasivo e per nulla doloroso, che richiede un basso investimento di denaro. In cambio però si ottiene la sicurezza perduta.

Infoltimento dei capelli chirurgico e non chirurgico

Per infoltire i capelli esistono diversi metodi, a partire da quelli tradizionali fino ad arrivare alle nuove tecniche in voga oggi. Difatti, una volta era famosissima la protesi di capelli, nota anche come parrucca o toupet. La soluzione prevedeva l'uso di un sistema di capelli su misura che veniva fissato al cuoio capelluto con un adesivo o con delle clip.

Il sistema di capelli era realizzato con capelli umani veri o sintetici ed era progettato per fondersi perfettamente con i capelli naturali dell'individuo. Al giorno d’oggi questa soluzione è poco usata poiché è stata sostituita da altre formulazioni più naturali e decisamente meno appariscenti. Indossato il parrucchino non era infrequente che si scollasse a causa del vento forte o di qualche manovra azzardata.

La formula definitiva è quella del trapianto di capelli tradizionale. Ovvero, un intervento chirurgico che comporta il prelievo di follicoli piliferi da una zona del cuoio capelluto e il loro trapianto in una zona dove i capelli sono diradati o mancanti. Questo tipo di intervento può comportare un periodo di recupero lungo e doloroso, nonché cicatrici permanenti.

Nel mezzo si sovrappone la trapiantologia dei capelli non chirurgica, la quale utilizza tecniche non invasive per stimolare la crescita dei capelli e ripristinare la linea di capelli. Questo tipo di trattamento è generalmente meno doloroso, con un tempo di recupero più breve e nessuna cicatrice permanente.

Gli interventi meno invasivi

Nonostante le premesse, le soluzioni migliori si trovano nelle nuove tecniche di infoltimento dei capelli. Una delle più efficaci prevede uno studio iniziale del capello e dello scalpo, così da determinarne la condizione clinica. Successivamente il professionista suggerisce qual è la soluzione che meglio si adatta allo stile di vita del paziente e insieme si studia una strategia.

Si può perciò scegliere tra l’adattamento di una protesi per capelli e la pigmentazione dei bulbi così da nascondere le aree in cui è più evidente il diradamento capillare. Pertanto, con la prima si indossa un involucro che funge da seconda pelle e si mimetizza con il resto dei capelli. La seconda prevede una sorta di ‘tatuaggio’ che colora le zone in cui mancano i capelli per restituire un’immagine visiva omogenea.

A queste tecniche se ne affiancano altre, che non richiedono alcun intervento chirurgico. Grazie a queste varianti si possono ottenere dei risultati visivi fin da subito a un costo contenuto. Ciò significa che tutti possono trarre giovamento e ritornare a mostrare una chioma giovane e vitale.